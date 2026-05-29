Средната продължителност на живот у нас се увеличава до 75,9 години, съобщи НСИ

від БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Средната продължителност на живот у нас се увеличава до 75,9 години, съобщи НСИ
Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2023 - 2025 г., е 75,9 години, като спрямо предходния период (2022 - 2024 г.) се увеличава с 0,3 години, съобщи Националният статистически институт. Справка в НСИ показва, че очакваната продължителност на живот за периода 2022 - 2024 г. е била 75,6 години: при мъжете - 71,9 години, а жените - 79,3 години.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население, уточняват от НСИ. Средната продължителност на живота при мъжете е 72,2 години, докато при жените е със 7,4 години по-висока - 79,6 години. В сравнение с 2015 г. през 2025 г. има увеличение на средната продължителност при мъжете - с 1,1 години, а при жените - с 1,6 години.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2,9 години по-висока (76,7 години) отколкото на населението в селата (73,8 години). Спрямо 2024 г. за населението в градовете и селата тя се увеличава с 0,3 години. Очакваната продължителност на живота за навършилите 65 години е 17 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14,7 и 18,8 години. В сравнение с 2024 г. през 2025 г. очакваната продължителност на живота на хората, навършили 65 години, се увеличава с 0,3 години.

Очакваната продължителност на живота варира от 72,7 години в област Видин до 78,2 години в област София-град. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Видин (8,9 години), а най-малка - в област Кърджали (5,9 години).

