БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трима задържани след акция, свързана с дейността на...
Чете се за: 00:50 мин.
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
Чете се за: 04:07 мин.
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Чете се за: 01:45 мин.
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Чете се за: 01:02 мин.
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Емблематична ретро мотриса ще вози пътници от София за Банкя

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази
емблематична ретро мотриса вози пътници софия банкя
Слушай новината

Ретро мотрисният влак № 19 001.7 ще пътува по маршрут София - Банкя - София на 6 и 7 юни като продължение на организираните от Български държавни железници инициативи по случай Международния ден на детето – 1 юни. По този начин ще бъде предоставена възможност на всички ангажирани в работния ден на 1 юни, да поднесат едно приятно изживяване на своите деца и през почивните дни. Емблематичната дизелова мотриса, произведена през 1960 г., ще извърши по два курса в събота и в неделя, за да зарадва максимален брой любители на железопътния транспорт.

Сутрешният курс ще започне в 09.50 ч. от Централна гара София с пристигане в Банкя в 10.15 ч. В обратната посока влакът ще тръгне в 11.40 ч. и ще пристигне в София в 12.05 ч. Следобед мотрисата ще тръгне в 13.00 ч. отново от София с пристигане в Банкя в 13.25 ч. Обратният курс е в 15.45 ч. от гарата в Банкя с пристигане в София в 16.10 ч. Влакът разполага с обособено място с кафе-машини и хладилник, където ще се предлагат заредени храни и напитки.

Характерното за тази мотриса е, че пултът за управление се намира в салона на пътуващите и всеки желаещ ще може да наблюдава управлението на мотрисния влак от непосредствена близост. В края на миналия век мотрисата е използвана за пилотна на правителствения влак, с който тогава са пътували високопоставени представители на държавната власт. Закупилите билет могат да съчетаят специалното ретро пътуване с разходка из красивия градски парк и центъра в град Банкя, които се намират в непосредствена близост до железопътната гара.

Билетите за пътуване са двупосочни с включено запазено място. Те могат да бъдат закупени от билетните каси и железопътните бюра във всички гари в страната. За възрастни са на стойност 30 евро (58,67 лв.), а за деца до 10 години – 20 евро (39,12 лв.). Количествата са ограничени.

#вози #ретро мотриса #София #банкя #пътници

Последвайте ни

ТОП 24

През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
1
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
САЩ и Иран са постигнали сделка
2
САЩ и Иран са постигнали сделка
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване на случая
3
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване...
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на незаконния комплекс край Варна
4
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на...
Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна имат нотариални актове, плащали за ток и вода
5
Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна...
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
6
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Любопитно

Откриха над 1120 непознати видове в океана само през последната година
Откриха над 1120 непознати видове в океана само през последната година
Българите най-често са дарявали за здравни и социални каузи през миналата година Българите най-често са дарявали за здравни и социални каузи през миналата година
Чете се за: 03:15 мин.
На 27 май БНТ излъчва документалния филм "Основание за безпокойство. Архивите за българския Чернобил" На 27 май БНТ излъчва документалния филм "Основание за безпокойство. Архивите за българския Чернобил"
Чете се за: 02:05 мин.
На 1 юни входът за деца в зоопарка в София ще е безплатен На 1 юни входът за деца в зоопарка в София ще е безплатен
Чете се за: 02:00 мин.
Еуфорията "Bangaranga" завладя и Новак Джокович (ВИДЕО) Еуфорията "Bangaranga" завладя и Новак Джокович (ВИДЕО)
6505
Чете се за: 00:47 мин.
Павлин Надворни се завръща във Варна след околосветско плаване с яхтата „Espresso Martini“ Павлин Надворни се завръща във Варна след околосветско плаване с яхтата „Espresso Martini“
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Иван Шишков: Началникът на кадастъра във Варна трябва да има заповед за уволнение от днес
Иван Шишков: Началникът на кадастъра във Варна трябва да има...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Трима задържани след акция, свързана с дейността на корпорацията КУБ Трима задържани след акция, свързана с дейността на корпорацията КУБ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Реакции в парламента след решението на Брюксел за процедура по свръхдефицит срещу България Реакции в парламента след решението на Брюксел за процедура по свръхдефицит срещу България
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Новоизграждащ се приют за бездомни животни в Кърджали е вероятната причина за разпита на кмета Ерол Мюмюн Новоизграждащ се приют за бездомни животни в Кърджали е вероятната причина за разпита на кмета Ерол Мюмюн
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ГДБОП за наркогрупата в „Дружба“: Дилъри пласирали...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Корпорация КУБ: Проектът в Баба Алино трябва да се разглежда на...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Омбудсманът се обяви против 10% орязване на бюджета на...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Вълна от реакции в Европа след инцидента в Румъния
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ