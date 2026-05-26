Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание...
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и...
Издирва се 5-годишно дете от Кюстендил, хеликоптер ще се...
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села...
Павлин Надворни се завръща във Варна след околосветско плаване с яхтата „Espresso Martini“

Ветроходецът Павлин Надворни плава към родната Варна след почти тригодишно околосветско пътешествие с яхтата „Espresso Martini“. Той участва в регатата Global Solo Challenge за едночленни екипажи, като по време на плаването е претърпял и тежка контузия в Нова Зеландия, но въпреки това е продължил участието си до финалната отсечка. В момента Надворни се намира на около 40 мили от Истанбул, в района на Мраморно море, и очаква съвсем скоро да достигне България.

Павлин Надворни, ветроходец: „Опитвам се да не се отпускам, защото, както съм казал неведнъж, докато не се върже лодката на кея във Варна, плаването не е приключило.“

Ветроходецът подчертава, че последните етапи от маршрута изискват постоянна концентрация заради интензивния морски трафик.

Павлин Надворни, ветроходец: „Босфор е изключително натоварен проток – много трафик, много фериботи, пътнически корабчета. Човек наистина не трябва да се отпуска. Независимо от прогнозата в Черно море човек винаги трябва да е нащрек.“

Той описва плаването през Средиземно море като изключително изтощително, особено при самотно управление на яхтата.

Павлин Надворни, ветроходец: „Изключително изтощително е плаването през Средиземно море. Безсънието просто става норма. За последните 24 часа имам точно 4 сесии по 20 минути сън.“

Въпреки умората, финалът вече се вижда, а пристигането във Варна се очаква при благоприятни условия на 27 май.

„С нетърпение чакам да стигна Истанбул, да хвърля котва и да се наспя преди последната отсечка до Варна“, споделя ветроходецът.

След дългото плаване най-важният момент за него остава срещата със семейството.

Павлин Надворни, ветроходец: „Най-важното нещо е да прегърна семейството си. Оттам нататък яденето и пиенето са последната грижа“.

Той допълва, че е нормално при такова изпитание да се губят по 10–12 килограма. Надворни разказва още, че самотното плаване носи и сериозно психическо натоварване, но контактът със семейството помага значително.

Павлин Надворни, ветроходец: „От една страна е опасно, защото може да повлияе много зле на психиката. От друга страна контактът със семейството, сега вече чрез технологиите, е много зареждащ. Сега вече имам техническите средства ежедневно да комуникирам със семейството си и с приятелите си. Това просто променя играта за човек като мен, който е доста социален.“

Павлин Дворни подчертава, че участието му в Global Solo Challenge е било и важен български момент в състезанието.

„Сред 16 лодки на старта на Global Solo Challenge имаше и българин“, отбелязва той.

Очаква се ветроходецът да бъде посрещнат във Варна със специална церемония.


