Изложба пред Народния театър показва историята на българския буквар

Карина Караньотова
У нас
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Изложба представя букварите на поколения българи от 1945 година до днес. Експозицията се открива в галерията на открито в столичната градска градина и показва как образованието у нас се е променило и какво пише в старите буквари.

В навечерието на 24 май изключително любопитна и интересна изложба е подредена пред Народния театър. Показани са 13 буквара от 1945 година до днес. В някои от букварите жените са изобразени като трактористки, тъкачки и строителки. По-натам вече децата са изобразени и с животинки, как ги хранят и така вече започват да избледняват тези социалистически лозунги.

Свобода Цекова: "В тази изложба и в книгата може да се проследи това постепенно освобождаване на буквара от пропагандната матрица.

Антон Стайков: "С времето се променя и стилистиката на букварите, тематиката и въпреки това, той си остава една консервативна форма в добрия смисъл на думата. Децата трябва да научат най-важното на тази възраст придружено от текст и изображение."

Изложбата може да се види до 5 юни.

Вижте прякото включване на Карина Караньотова

#буквари #Народния театър #изложба

