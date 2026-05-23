Хиляди евакуирани заради изтичане на опасен химикал край Лос Анджелис

Повече от 40 000 души са евакуирани от Гардън Гроув, на около 50 км от Лос Анджелис, заради изтичане на опасен химикал.

Според местните власти, заради повреда в охладителната система, изтича метилметакрилат. Това е тоскичен, лесно запалим химикал, който се използва за производство на пластмаса. Повреденият контейнер, който е с вместимост над 26 хиляди литра, е част от предприятие за аерокосмическа техника.

Пожарникари поливат с вода повреденото съоръжение. Според началника на пожарната служба в Ориндж Каунти, вариантите са два – срив на охладителната система и изпускането на вредни химикали във въздуха, или експлозия, което ще засегне и съседните контейнери. В тях има химикали и гориво. Специален екип проучва възможностите за предотвратяване на опасните сценарии.

Здравните власти се опасяват, че заради наситения с опасни вещества въздух в района на инцидента са възможни респираторни проблеми. Призивът към местното население е по възможност да стои на закрито. Според последните данни, няма съществени изменения в качеството на въздуха в района на Гардън Гроув.