БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Чете се за: 00:37 мин.
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
Чете се за: 03:32 мин.
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хиляди евакуирани заради изтичане на опасен химикал край Лос Анджелис

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Запази
Хиляди евакуирани заради изтичане на опасен химикал край Лос Анджелис
Снимка: БТА
Слушай новината

Повече от 40 000 души са евакуирани от Гардън Гроув, на около 50 км от Лос Анджелис, заради изтичане на опасен химикал.

Според местните власти, заради повреда в охладителната система, изтича метилметакрилат. Това е тоскичен, лесно запалим химикал, който се използва за производство на пластмаса. Повреденият контейнер, който е с вместимост над 26 хиляди литра, е част от предприятие за аерокосмическа техника.

Пожарникари поливат с вода повреденото съоръжение. Според началника на пожарната служба в Ориндж Каунти, вариантите са два – срив на охладителната система и изпускането на вредни химикали във въздуха, или експлозия, което ще засегне и съседните контейнери. В тях има химикали и гориво. Специален екип проучва възможностите за предотвратяване на опасните сценарии.

Здравните власти се опасяват, че заради наситения с опасни вещества въздух в района на инцидента са възможни респираторни проблеми. Призивът към местното население е по възможност да стои на закрито. Според последните данни, няма съществени изменения в качеството на въздуха в района на Гардън Гроув.

#евакуирани жители #опасен химикал #евакуирани хора #Лос Анджелис

Последвайте ни

ТОП 24

Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
1
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия Къп"
3
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия...
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия 2026“ пред цяла Европа чрез международния обмен на EBU
4
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия...
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи стъпки в подготовката на "Евровизия 2027"
5
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи...
ГДБОП заловиха прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
6
ГДБОП заловиха прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: САЩ и Канада

Промяна в правилата за програмата "Зелена карта" за САЩ
Промяна в правилата за програмата "Зелена карта" за САЩ
Войната в Близкия изток: Планира ли САЩ нови удари срещу Иран? Войната в Близкия изток: Планира ли САЩ нови удари срещу Иран?
Чете се за: 00:45 мин.
ЕС и Мексико подписаха търговско споразумение ЕС и Мексико подписаха търговско споразумение
Чете се за: 00:50 мин.
Оставка на шефа на американското разузнаване Тълси Габард Оставка на шефа на американското разузнаване Тълси Габард
Чете се за: 00:57 мин.
Марк Рюте приветства изпращането на 5000 войници на САЩ в Полша Марк Рюте приветства изпращането на 5000 войници на САЩ в Полша
Чете се за: 02:07 мин.
Напрежението САЩ – Куба: Рубио определи Куба като „заплаха“ Напрежението САЩ – Куба: Рубио определи Куба като „заплаха“
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико Търново, има евакуирани хора След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико Търново, има евакуирани хора
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично бедствено положение Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично бедствено положение
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Промяна в правилата за програмата "Зелена карта" за САЩ Промяна в правилата за програмата "Зелена карта" за САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Хиляди евакуирани заради изтичане на опасен химикал край Лос Анджелис
Чете се за: 01:22 мин.
По света
За празничните дни: Очаква се натоварен трафик в цялата страна
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
ЕС и Мексико подписаха търговско споразумение
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Значителни валежи се очакват в съботния ден
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ