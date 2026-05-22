БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ показа историческия успех на България на...
Чете се за: 03:40 мин.
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този...
Чете се за: 01:50 мин.
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни...
Чете се за: 07:55 мин.
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко...
Чете се за: 09:00 мин.
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че...
Чете се за: 03:45 мин.
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия 2026“ пред цяла Европа чрез международния обмен на EBU

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
Запази

Над 260 излъчвания в 14 държави, десетки телевизионни канали и пряко включване в ефира на BBC отразиха триумфа на България на песенния конкурс и посрещането на DARA в София

бнт показа историческия успех българия bdquoевровизия 2026ldquo цяла европа международния обмен ebu
Слушай новината

След историческата победа на България, DARA и БНТ на „Евровизия 2026“ Българската национална телевизия представи посрещането на DARA в София пред милиони зрители в Европа чрез системата за международен новинарски обмен на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU). Наред с излъчването в националния ефир и дигиталните платформи на обществената медия, БНТ осигури мащабно международно отразяване чрез мрежата на обществените телевизии от цяла Европа и извън нея.

Чрез 12 видеоматериала и две преки линии БНТ предостави на членовете на EBU кадри от представянето на DARA на сцената на „Евровизия 2026“, както и от емоционалното ѝ завръщане в България след победата. Материалите бяха излъчени над 260 пъти в телевизионните програми на Австрия, Гърция, Румъния, Германия, Швеция, Великобритания, Хърватия, Франция, Литва, Нидерландия, Белгия, Швейцария, Украйна и Турция.

Силен международен интерес предизвика прякото предаване от посрещането на българската делегация на летище „Васил Левски“ – София в неделя, 17 май. Сигналът на БНТ беше излъчен от 29 телевизионни канала, сред които 13 национални и регионални обществени телевизии в Германия и 6 телевизионни канала във Великобритания. Значителна част от продължилото час и половина живо излъчване беше предадена директно и в ефира на BBC.

Във вторник, 19 май, Българската национална телевизия и Столичната община организираха официалното посрещане на DARA и екипа на обществената телевизия в центъра на София. Освен на специалното студио в ефира на БНТ 1 „Добре дошла, DARA!“ с водеща Поли Златарева, обществената медия осигури и пряко излъчване в системата за международен видеообмен на EBU на повече от час и половина жив ефир, за да могат зрителите в Европа да проследят емоциите и атмосферата от площад „Княз Александър I“.

В рамките на специалното студио БНТ включи и преки връзки от Варна, където жители на родния град на победителката гледаха на живо по БНТ 1 официалното ѝ посрещане в столицата и споделяха емоцията от историческия успех. Част от празничното събитие, което събра хиляди в центъра на София, беше излъчена пряко и в ефира на обществената телевизия на Гърция.

Българската национална телевизия, която като член на EBU осигурява участието на страната ни на „Евровизия“, привлече и международния екип, с който постигнахме историческия триумф. Успехът на DARA дойде, след като БНТ организира национална селекция за избор на изпълнител и песен, която да представи България на „Евровизия 2026“ във Виена.

#DARA PARTY #DARA в България #"Евровизия 2026"

Водещи новини

Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този път по друго дело
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този път по...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Румен Радев: Няма да има механично съкращение в държавната администрация Румен Радев: Няма да има механично съкращение в държавната администрация
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
Чете се за: 07:55 мин.
Спорт
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Българската делегация беше приета от Лъв XIV
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
90-годишен лекар продължава да лекува пациенти в петричко село
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
На първо четене: Парламентът възстанови антикорупционната комисия
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ