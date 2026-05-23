Промяна в правилата за програмата "Зелена карта" за САЩ

Съединените щати обявиха нови правила за издаването на "Зелени карти". Заявленията вече ще могат да се подават само от родното място на този, който желае да получи документа.

В продължение на повече от 50 години чужденците с легален статут, т.е. със съответната виза, имаха възможност да кандидатстват и да преминат през целия процес за получаване на постоянно пребиваване в Съединените щати от територията на страната.

Според "Вашингтон пост" повече от половината "Зелени карти", издавани всяка година, са били предоставяни именно по тази процедура. Имиграционните власти посочват, че при "определени условия" ще се правят изключения и ще може да се кандидатства и от Съединените щати.

Според експерти, промяната в правилата сериозно ще засегне бизнеса, защото стотици хиляди ще бъдат принудени да напуснат страната, за да спазят изискването.