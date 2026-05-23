Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
Промяна в правилата за програмата "Зелена карта" за САЩ

Теодора Гатева
По света
Ще се кандидатства само от родината на желаещите

Съединените щати обявиха нови правила за издаването на "Зелени карти". Заявленията вече ще могат да се подават само от родното място на този, който желае да получи документа.

В продължение на повече от 50 години чужденците с легален статут, т.е. със съответната виза, имаха възможност да кандидатстват и да преминат през целия процес за получаване на постоянно пребиваване в Съединените щати от територията на страната.

Според "Вашингтон пост" повече от половината "Зелени карти", издавани всяка година, са били предоставяни именно по тази процедура. Имиграционните власти посочват, че при "определени условия" ще се правят изключения и ще може да се кандидатства и от Съединените щати.

Според експерти, промяната в правилата сериозно ще засегне бизнеса, защото стотици хиляди ще бъдат принудени да напуснат страната, за да спазят изискването.

