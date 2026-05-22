Марк Рюте приветства изпращането на 5000 войници на САЩ в Полша

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да изпрати 5000 американски войници в Полша. То изненада съюзниците от НАТО само часове преди държавният секретар Марко Рубио да се срещне с министрите на външните работи от Алианса в шведския град Хелзингборг.
България е представена от външния министър Велислава Петрова. Специалните ни пратеници Десислава Апостолова и Борислава Инджиева следят срещата.
Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: „Европейците чуха посланието на Тръмп. Има двустранни споразумения между европейските страни и Съединените щати, за да могат САЩ да използват европейските бази за операции, които извършват по света. Ако погледнете последните два месеца, ще видите, че масово европейските държави изпълняват тези двустранни споразумения. Бях в Букурещ миналата седмица, видях самолетите цистерни там. Същото е и в България, Португалия, Гърция, но и в по-големи държави като Италия, Великобритания, Франция, Германия. Когато става въпрос европейците да предоставят базите си, те правят точно това, което САЩ очакват от тях.“