БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко...
Чете се за: 09:00 мин.
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че...
Чете се за: 03:45 мин.
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марк Рюте приветства изпращането на 5000 войници на САЩ в Полша

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Запази
Марк Рюте
Снимка: БТА
Слушай новината

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да изпрати 5000 американски войници в Полша. То изненада съюзниците от НАТО само часове преди държавният секретар Марко Рубио да се срещне с министрите на външните работи от Алианса в шведския град Хелзингборг.

България е представена от външния министър Велислава Петрова. Специалните ни пратеници Десислава Апостолова и Борислава Инджиева следят срещата.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: „Европейците чуха посланието на Тръмп. Има двустранни споразумения между европейските страни и Съединените щати, за да могат САЩ да използват европейските бази за операции, които извършват по света. Ако погледнете последните два месеца, ще видите, че масово европейските държави изпълняват тези двустранни споразумения. Бях в Букурещ миналата седмица, видях самолетите цистерни там. Същото е и в България, Португалия, Гърция, но и в по-големи държави като Италия, Великобритания, Франция, Германия. Когато става въпрос европейците да предоставят базите си, те правят точно това, което САЩ очакват от тях.“

#Велислава Петрова #САЩ #Марк Рюте #НАТО #Полша

Последвайте ни

ТОП 24

9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното първенство по кордова акробатика
1
9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното...
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
2
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от...
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
3
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка между уволнението и разкрития за границата с Турция
4
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка...
Увеличава се броят на задържаните незаконни мигранти и производствата за трафик на хора през април
5
Увеличава се броят на задържаните незаконни мигранти и...
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
6
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: САЩ и Канада

Напрежението САЩ – Куба: Рубио определи Куба като „заплаха“
Напрежението САЩ – Куба: Рубио определи Куба като „заплаха“
САЩ изпращат 5000 войници в Полша САЩ изпращат 5000 войници в Полша
Чете се за: 01:02 мин.
Доналд Тръмп: САЩ ще изземат от Иран високообогатения уран Доналд Тръмп: САЩ ще изземат от Иран високообогатения уран
Чете се за: 00:37 мин.
Продължава срещата на НАТО в Швеция, обсъжда се съкращаване на военното присъствие на САЩ в Европа Продължава срещата на НАТО в Швеция, обсъжда се съкращаване на военното присъствие на САЩ в Европа
Чете се за: 01:22 мин.
Напрежение между САЩ и Куба: Ще се стигне ли до смяна на режима в Хавана? Напрежение между САЩ и Куба: Ще се стигне ли до смяна на режима в Хавана?
Чете се за: 04:12 мин.
Велислава Петрова обсъди безвизов режим със САЩ в рамките на срещата на НАТО в Хелсингборг Велислава Петрова обсъди безвизов режим със САЩ в рамките на срещата на НАТО в Хелсингборг
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че България и БНТ ще се справят с организацията на "Евровизия 2027"
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че България и...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко управление Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко управление
Чете се за: 09:00 мин.
У нас
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по профилирана подготовка По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по профилирана подготовка
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Задържаха мъж за кражба на дарения от църква в Бургас Задържаха мъж за кражба на дарения от църква в Бургас
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите разглеждат възстановяване на Антикорупционната...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
САЩ изпращат 5000 войници в Полша
Чете се за: 01:02 мин.
Европа
Как британският посланик опозна българската култура?
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Среща във Ватикана: Михаела Доцова ще разговаря с папа Лъв XIV
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ