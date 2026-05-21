Велислава Петрова обсъди безвизов режим със САЩ в рамките на срещата на НАТО в Хелсингборг

Министър Велислава Петрова обсъди присъединяването на България към Програмата на САЩ за безвизово пътуване с подсекретаря по политическите въпроси в Държавния департамент Алисън Хукър в рамките на Срещата на министрите на външните работи на НАТО в Хелсингборг, Швеция.

Първият ни дипломат подчерта изпълнението от българска страна на техническите критерии, както и важното значение на отпадането на туристическите и бизнес визи за българските граждани и с оглед на баланса в стратегическите отношенията на България и САЩ.

Министърът на външните работи проведе среща с министъра на външните работи на Канада Анита Ананд в рамките на Министерската среща на НАТО в Швеция. Двете страни се обединиха около желанието за задълбочаване на двустранното сътрудничество и засилване на редовния политически диалог на високо ниво между България и Канада. Основен акцент бе поставен върху разширяването на партньорството в области като сигурност и отбрана, енергетика, търговия и инвестиции. Сътрудничеството в областта на иновациите, образованието, науката и технологиите, както и по ключови международни теми също беше обсъдено.

Петрова разговаря и с министъра на външните работи на Украйна Андрий Сибига. Тя отново подчерта, че България подкрепя и остава ангажирана с координираните усилия на Европейския съюз и САЩ за постигане на справедлив и траен мир в Украйна, основан на Устава на ООН и принципите на международното право. Сред темите на срещата беше също и европейската интеграция на Украйна в контекста на очакваното начало на предприсъединителните преговори чрез отваряне на първия преговорен клъстер – „Основополагащи въпроси“.