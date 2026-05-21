БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за...
Чете се за: 04:05 мин.
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Чете се за: 01:35 мин.
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не...
Чете се за: 02:30 мин.
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Велислава Петрова обсъди безвизов режим със САЩ в рамките на срещата на НАТО в Хелсингборг

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази
антиимиграционни мерки сащ започват проверки всички млн визи
Слушай новината

Министър Велислава Петрова обсъди присъединяването на България към Програмата на САЩ за безвизово пътуване с подсекретаря по политическите въпроси в Държавния департамент Алисън Хукър в рамките на Срещата на министрите на външните работи на НАТО в Хелсингборг, Швеция.

Първият ни дипломат подчерта изпълнението от българска страна на техническите критерии, както и важното значение на отпадането на туристическите и бизнес визи за българските граждани и с оглед на баланса в стратегическите отношенията на България и САЩ.

Министърът на външните работи проведе среща с министъра на външните работи на Канада Анита Ананд в рамките на Министерската среща на НАТО в Швеция. Двете страни се обединиха около желанието за задълбочаване на двустранното сътрудничество и засилване на редовния политически диалог на високо ниво между България и Канада. Основен акцент бе поставен върху разширяването на партньорството в области като сигурност и отбрана, енергетика, търговия и инвестиции. Сътрудничеството в областта на иновациите, образованието, науката и технологиите, както и по ключови международни теми също беше обсъдено.

Петрова разговаря и с министъра на външните работи на Украйна Андрий Сибига. Тя отново подчерта, че България подкрепя и остава ангажирана с координираните усилия на Европейския съюз и САЩ за постигане на справедлив и траен мир в Украйна, основан на Устава на ООН и принципите на международното право. Сред темите на срещата беше също и европейската интеграция на Украйна в контекста на очакваното начало на предприсъединителните преговори чрез отваряне на първия преговорен клъстер – „Основополагащи въпроси“.

#Хелсингборг #Велислава Петрова #САЩ #визи #Украйна #Канада

Последвайте ни

ТОП 24

ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на България след дузпи
1
ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на...
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
2
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на...
Мечки слизат в села в Благоевградско: Хищниците търсят храна и могат да бъдат опасни
3
Мечки слизат в села в Благоевградско: Хищниците търсят храна и...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
4
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
5
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от...
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
6
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
3
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: САЩ и Канада

Среща на външните министри от НАТО: Фокусът на разговорите е изтеглянето на американските войски от Европа
Среща на външните министри от НАТО: Фокусът на разговорите е изтеглянето на американските войски от Европа
Краят на една епоха: Прощалното късно шоу на Стивън Колбер Краят на една епоха: Прощалното късно шоу на Стивън Колбер
Чете се за: 03:10 мин.
Аксиос: Тръмп и Нетаняху са се скарали за това как да продължи войната в Иран Аксиос: Тръмп и Нетаняху са се скарали за това как да продължи войната в Иран
Чете се за: 03:52 мин.
Илон Мъск в на крачка да стане първият трилионер в историята? Илон Мъск в на крачка да стане първият трилионер в историята?
Чете се за: 00:35 мин.
Тръмп: Границата между сделка с Иран и нови удари е тънка Тръмп: Границата между сделка с Иран и нови удари е тънка
Чете се за: 01:02 мин.
След повдигнатите обвинения: САЩ очакват бившия кубински президент Раул Кастро да се предаде След повдигнатите обвинения: САЩ очакват бившия кубински президент Раул Кастро да се предаде
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка между уволнението и разкрития за границата с Турция
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Първото класиране за детските градини в София ще бъде обявено на 22 май Първото класиране за детските градини в София ще бъде обявено на 22 май
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Мъж загина при жестока катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани Мъж загина при жестока катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Велислава Петрова обсъди безвизов режим със САЩ в рамките на...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Посещение по случай 24 май: Председателят на парламента ще се...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Дипломация около Иран: Доналд Тръмп очаква "правилните...
Чете се за: 01:15 мин.
Близък изток
Илияна Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ