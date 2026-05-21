Среща на външните министри от НАТО: Фокусът на разговорите е изтеглянето на американските войски от Европа

Марк Рюте: Европейците ще предприемат стъпки към собствената си самоотбрана
„Сигнал към НАТО и Европа“ – така от Кремъл определиха продължаващите трети ден съвместни ядрени учения между Русия и Беларус.
64 000 души участват в една от най-мащабните съвместни инициативи на Москва и Минск. Руският президент Владимир Путин съобщи, че по време на ученията е планирано изстрелване на балистични и крилати ракети.
Украйна и начините за засилване на отбранителните способности на Европа на фона на намерението на Вашингтон да намали военното си присъствие на Стария континент обсъждат външните министри на страните от НАТО днес и утре на неформална среща в шведския град Хелзингборг.
България е представена от външния министър Велислава Петрова.
Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: „Отбраната не се изчерпва с въоръжените сили. Тя означава и обществото да продължи да функционира, хората да са защитени, да се опазва критичната инфраструктура и да има ресурси. Накратко – отбраната означава всички да са подготвени. Европа и Канада засилиха разходите си за отбрана, и то значително. Не можем да бъдем зависими само от един от съюзниците в НАТО и точно затова се споразумяхме със Съединените щати – те ще продължат да бъдат част от ядрения чадър, но европейците ще предприемат допълнителни стъпки към собствената си самоотбрана.“