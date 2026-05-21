Среща на външните министри от НАТО: Фокусът на разговорите е изтеглянето на американските войски от Европа

„Сигнал към НАТО и Европа“ – така от Кремъл определиха продължаващите трети ден съвместни ядрени учения между Русия и Беларус.

64 000 души участват в една от най-мащабните съвместни инициативи на Москва и Минск. Руският президент Владимир Путин съобщи, че по време на ученията е планирано изстрелване на балистични и крилати ракети.

Украйна и начините за засилване на отбранителните способности на Европа на фона на намерението на Вашингтон да намали военното си присъствие на Стария континент обсъждат външните министри на страните от НАТО днес и утре на неформална среща в шведския град Хелзингборг.

България е представена от външния министър Велислава Петрова.