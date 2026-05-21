След повдигнатите обвинения: САЩ очакват бившия кубински президент Раул Кастро да се предаде

Диана Симеонова
Чете се за: 01:52 мин.
Ако бъде признат за виновен, 94-годишният Раул Кастро може да бъде осъден на доживотен затвор

Снимка: АП/БТА
Съединените щати очакват Раул Кастро да се яви пред американски съд „по своя собствена воля или по друг начин“. Това заяви изпълняващият длъжността главен прокурор на Съединените щати Тод Бланч, след като срещу Кастро бяха повдигнати обвинения в убийство в поредна ескалация на натиска на Вашингтон върху Хавана.

Бившият президент на Куба и брат на Фидел Кастро беше обвинен в конспирация за убийство на американски граждани. Срещу него бяха повдигнати четири обвинения в убийство и две обвинения за унищожаване на самолет. Те са свързани с инцидент от 1996 г., при който изтребители свалят самолети, пилотирани от кубински емигранти в Съединените щати. По делото са подсъдими още петима души. Куба отхвърли обвиненията като „неоснователни“. Ако бъде признат за виновен, 94-годишният Раул Кастро може да бъде осъден на доживотен затвор.

Тод Бланч, изпълняващ длъжността главен прокурор на САЩ: „Причината да повдигнем обвинение срещу някого е, че искаме той да се изправи пред правосъдието. Как ще стане това очевидно зависи от обстоятелствата по случая и няма да навлизам в подробности. Това не е обвинение за показност. Издадена е заповед за ареста му. Така че очакваме той да се яви тук по своя собствена воля или по друг начин.“

