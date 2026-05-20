Възмущение от действия на Израел: Насилие срещу задържани активисти от флотилията за Газа

Осъдителни световни реакции за отношението на Израел към пропалестински активисти от флотилията с помощи за Газа, задържани от израелския фрот.

Повод стана видео, публикувано от крайнодесния израелски министър на Националната сигурност Бен Гвир. На кадрите самият той се подиграва на арестуваните, които са на колене с вързани ръце. Великобритания, Франция, Италия, Канада и САЩ изразиха възмущение от подобно поведение.

Критики дойдоха дори от израелския премиер Бенямин Нетаняху, който заяви, че тези действия не съответстват на израелските ценности. Флотилията, която превозваше символично количество помощ, имаше за цел да привлече вниманието на световната общност върху тежките условия за палестинците в Газа.

Израел отхвърли акцията като „PR трик в услуга на Хамас“.