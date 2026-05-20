НАТО под натиск: Пентагонът намалява бойните си групи в Европа

България е сред страните, оказали логистична подкрепа на САЩ в действията им срещу Иран. Това стана ясно днес от думите на генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Американското военно министерство съобщи, че Съединените щати съкращават бойните си бригади в Европа от четири на три. Става дума за изтеглянето на около 5000 военни. Така американското присъствие на Стария континент се връща на нивата отпреди войната в Украйна.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че изтеглянето на американските сили ще стане постепенно и няма да се отрази на Алианса.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: “САЩ ще останат ангажирани в Европа и в бъдеще. Разбира се, когато става въпрос за ядрени оръжия, но също и когато става въпрос за конвенционална отбрана. Знаем, че ще бъдат направени корекции. САЩ трябва да насочат повече сили към Азия, например. Но промените в Европа ще стават постепенно, по структуриран начин”.

Върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа генерал Гринкевич коментира по-рано, че за преструктурирането няма точен график, но се очаква да продължи няколко години.

Решението на Вашингтон за съкращаване на войски дойде след спор между Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц относно конфликта в Иран. Рюте призна днес, че американския президент е бил разочарован от някои европейски съюзници, които са отказали логистична подкрепа. Други, сред които и България, са подкрепили Вашингтон.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: “Бях в Румъния миналата седмица, видях американските самолети-цистерни на летището. Това се случва в цяла Европа - в големи, но и в по-малки държави като Румъния, България, Хърватия, Северна Македония и други, които изпълняват своите задължения”.

Според Рюте най-голямата заплаха за евро-атлантическата сигурност остава Русия.