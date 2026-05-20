Незрящ студент от Варна получи брайлов компютър

Незрящ студент от Техническия университет във Варна получи брайлов компютър. Той е купен с парите от коледния благотворителен базар в учебното заведение, обединил студенти, преподаватели и много хора, които са подкрепили каузата. Специализираната техника ще осигури самостоятелност на незрящия студент и по-лесен достъп до учебните материали.

Дейвид е на 26 години и е първокурсник. Изучава „Социален мениджмънт“ и е убеден, че компютърът с брайлова клавиатура ще му помогне да бъде самостоятелен по време на лекции, упражнения и самоподготовка.

Досега майката на Дейвид, която го придружава навсякъде, е записвала всички лекции. След това те се прехвърлят на специална звукова програма, за да може младият мъж да ги чуе и запомни.

Дейвид Попов, студент: „Аз съм ограмотен изцяло на Брайл. Обучението ми на компютър отне доста време. Искам след време, така както на мен са ми помагали и продължават да ми помагат, и аз да помагам на хората в нужда и всъщност това е идеята на този компютър.“

Обучението на брайлова клавиатура отнема около месец. Използването на специализирана техника улеснява не само студентите със специални потребности, но и техните преподаватели.

Дейвид е готов да помага на млади хора, които са незрящи и имат желание да учат във висше училище. Съветва ги да бъдат смели и да вярват в добрите каузи.

