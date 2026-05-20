„Bangaranga“ продължава да чупи рекорди

Българското участие в „Евровизия“ продължава да генерира силен международен интерес след финала на събитието. Грандиозното финално изпълнение на песента „Bangaranga“ на DARA вече е събрало над 10 милиона гледания в официалния YouTube канал на конкурса.

Паралелно с това, организаторите възстановиха ежедневната Spotify класация на „Евровизия“, която ще се актуализира до 11 юни. Данните показват общо над 16,4 милиона стриймвания за всички 35 участващи песни само ден след големия финал, като „Bangaranga“ заема убедително първо място.