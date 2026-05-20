Пловдив отново се включва в „Европейска нощ на музеите“

Пловдивските музеи и галерии ще останат будни до късно за мащабното приключение „Европейска нощ на музеите“ на 23 май. Темата тази година е „Бъдещето на музеите“ и поставя децата в ролята на истински откриватели.

Малките посетители ще могат да създават история в Археологическия музей чрез инициативата „Капсула на времето“, където ще рисуват предмети за поколения след 100 години.

Програмата в целият град е изпълнена с изненади – от среща с лъва Лео пред природонаучния музей до разглеждането на над 1200 старинни ютии в етнографския музей.