Новините 20.05.2026 г.

Разказът „Песента на колелетата“ от Йордан Йовков се падна на матурата по БЕЛ

Дванайсетокласниците днес имаха матура по български език и литература (БЕЛ). Зрелостниците трябваше да изберат между литературно интерпретативно съчинение на тема „Пътят към себе си“ по разказа „Песента на колелетата“ на Йордан Йовков или есе на тема „Авторитетите днес“.

У нас работят 2319 училища – с десет по-малко от предходната учебна година

215 400 деца са записани в детски градини и подготвителни групи в училищата в страната през настоящата учебна 2025-2026 година. 51,4% от тях са момчета. Учениците са 712 300. Това сочат данни от годишни подробни изследвания на Националния статистически институт за предучилищно и училищното образование.

„Bangaranga“ продължава да чупи рекорди

Българското участие в „Евровизия“ продължава да генерира силен международен интерес след финала на събитието. Грандиозното финално изпълнение на песента „Bangaranga“ на DARA вече е събрало над 10 милиона гледания в официалния YouTube канал на конкурса.

Три български медалистки на Европейската олимпиада по информатика за момичета

Трите български медалистки на Европейската олимпиада по информатика за момичета се завърнаха в Шумен. Симона Христова, Нермин Идириз и Симона Иванова спечелиха съответно златен, сребърен и бронзов медал.

Незрящ студент от Варна получи брайлов компютър

Незрящ студент от Техническия университет във Варна получи брайлов компютър. Той е купен с парите от коледния благотворителен базар в учебното заведение, обединил студенти, преподаватели и много хора, които са подкрепили каузата. Специализираната техника ще осигури самостоятелност на незрящия студент и по-лесен достъп до учебните материали.

Пловдив отново се включва в „Европейска нощ на музеите“

Пловдивските музеи и галерии ще останат будни до късно за мащабното приключение „Европейска нощ на музеите“ на 23 май. Темата тази година е „Бъдещето на музеите“ и поставя децата в ролята на истински откриватели.

Тайвански роман спечели наградата „Букър“

Рене Карабаш не успя да спечели най-престижната награда за литература в света – наградата Букър за романа си „Остайница“ (She Who Remains), преведен от Изидора Анжел.

Арсенал отново е шампион на Англия след 22 години

Хиляди фенове на Арсенал заляха улиците на Северен Лондон, за да отпразнуват първата шампионска титла на отбора във Висшата лига от 22 години насам. Еуфорията около стадион „Емирейтс“ продължи до късно през нощта, а празненствата се пренесоха и в ранните часове на следващия ден.

Атина е в готовност за Финалната четворка в баскетболната Евролига

Гръцката столица Атина е в пълна готовност да приеме мачовете от Финалната четворка на баскетболната Евролига, които ще се проведат от 22 до 24 май. Очаква се събитието да привлече хиляди фенове от цяла Европа, а интересът към надпреварата е изключително висок.

Още три футболни легенди се включват в „Мача на надеждата“

Още три добре познати имена от българския футбол потвърдиха участието си в благотворителния „Мач на надеждата“, който ще се проведе на 6 юни в Бургас. Към каузата се присъединяват Росен Кирилов, Валентин Илиев и Пламен Крумов.