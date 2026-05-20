МОН публикува отговорите на матурата по български език
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към...
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането...
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът...
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Министър Найденов поиска оставката на на шефа на Агенция по вписванията

Иво Никодимов
Правосъдният министър Николай Найденов предлага шефката на Агенцията по вписванията Даниела Митева да бъде освободена от поста. Причината е установени от „Инспектората“ на правосъдното министерство „фрапиращи и недопустими практики“. Пред „По света и у нас“ говори бившият служител на Агенцията, който твърди, че досиета на имоти и архив се съхраняват по пода и неоторизираният достъп до тях е улеснен.

Препоръката Даниела Митева да бъде освободена от длъжност е записана в доклад на „Инспектората“ на правосъдното министерство, с който министър Найденов се е запознал. Проверката е извършена по сигнал на БОЕЦ, в който се твърди, че има изчезнали над 2000 нотариални акта на имоти в София.

Николай Найденов, министър на правосъдието: „Считам, че то е изключително притеснително това, което видях досега. Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години, които въпреки множеството налични сигнали, изглежда са били толерирани или са били пренебрегвани.“

Бившият служител на Агенцията по вписванията Марио Митев разказа пред „По света и у нас“ за част от нарушенията, на които е станал свидетел, докато работи там, и е описал в сигнал до „Инспектората“ на правосъдното министерство още през ноември 2024 г.

Марио Манев, бивш служител на Агенцията по вписванията: „Аз всички тези неща, за които споделям и в сигнала си до „Инспектората“, съм ги виждал от първа ръка. На място. Работил съм в една изключително овладяна работна среда и не бях по никакъв начин съгласен с ръководните политики в тази институция. Не бях съгласен да се замесвам в едни изключително порочни схеми, които се прилагат, и дадох отпор. И този отпор беше преустановен от страна на Даниела Митева с прекратяването на моя договор.“

Марио Манев разказва, че работил директно със служители в Имотния регистър и често влизал в помещенията, където се съхраняват документите.

Марио Манев, бивш служител на Агенцията по вписванията: „Мога да потвърдя, че там тези текущи документи, хартиени, които са свързани с имотни дела и прочие, те стоят натрупани по пода в стаите. На големи купчини. Пренасяли сме заедно с други мъже от Агенцията по вписванията тонове хартия с едни колички, които са като колички на майстори на строеж.“

Камерата на "По света и у нас" видя, че край контейнерите за отпадъци, разположени пред сградата на Агенцията, са изхвърлени кашони, пълни с класьори с документи. В доклади от проверки на „Инспектората“ това е описвано не един път.

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Моята работа е да сезирам компетентните органи да кажат дали това е небрежност или нещо повече.“

Проблем в Агенцията се оказва и сериозното текучество на кадри. Около 60% от местата в общата администрация са свободни, а работещите там непрекъснато напускат.

Марио Манев, бивш служител на Агенцията по вписванията: „Или се слагат некомпетентни хора, които се въртят през месец-два-три, или длъжностите просто остават вакантни и по този начин се осигурява абсолютно 100% контрол от страна на Даниела Митева.“

Николай Найденов, министър на правосъдието: „Няма главен секретар, няма назначени заместник-директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информацията, при положение че това е от първостепенно значение за дейността на цялата агенция.“

В доклада на „Инспектората“ се твърди още, че при извършването на проверки са били възпрепятствани от изпълнителния директор, включително с предоставянето на невярна информация.

Даниела Митева оглавява Агенцията по вписванията за първи път през октомври 2008 г. Година по-късно е уволнена. Връща се на ръководния пост отново през лятото на 2021 г. при служебния кабинет на Стефан Янев и остава на поста досега.

#Даниела Митева #министър Николай Найденов #Агенция по вписванията

