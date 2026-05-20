Търговската сделка САЩ-ЕС: Компромис под заплахата на Тръмп за по-високи мита

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
След 5 часа преговори и под заплахата от нови по-високи мита, евродепутатите и страните-членки от ЕС постигнаха предварително споразумение за прилагане на търговското споразумение със Съединените щати. Сделката предвижда 15% мита за повечето европейски стоки, но какво всъщност означава за европейските потребители. Преговорите между Европарламента и Европейския съвет продължиха до късно през нощта и накрая беше постигнат компромис под заплахата на Тръмп да наложи нови мита от 25% на стомана, алуминий и автомобилни части, ако търговската сделка не бъде ратифицирана до 4-ти юли.

Марош Шефвчович - еврокомисар по търговия и икономическа сигурност - от EBU: „Европейският съюз показа още веднъж, че е търговски партньор, на който може да се разчита и който спазва поетите ангажименти. Това беше колективно усилие и за мен въпросът винаги е бил за европейския бизнес и европейските работни места, неразривно свързани с трансатлантическата търговия."

Какво беше договорено - търговското споразумение със Съединените щати може да бъде замразявано по искане на Европарламента или държава - членка, ако Вашингтон не намали митата върху европейската стомана и алуминий до края на годината. В момента те стигат до 50%. Към сделката е добавена и клауза, според която тя ще има действие до декември 2029-та година - почти година, след като приключи мандата на Доналд Тръмп. В текста са заложени и предпазни клаузи, които позволяват на Еврокомисията да разследва дали вносът от Съединените щати представлява сериозна заплаха за европейските индустрии. Но не е прието искането на Европарламента сделката да бъде замразявана, ако Тръмп отправи отново териториалния суверенитет на Европейския съюз, както се случи със Гренландия. Сделката си е сделка и ние спазваме ангажиментите си, написа в социалната мрежа Х - Урсула фон дер Лайен, която днес участва в дебат в Европейския парламент за новата стратегия за Общия европейски пазар.

Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: „Общият пазар остава най-ефективният ни инструмент, не само за просперитет, но и за стратегическо влияние. С над 450 милиона души и пазар от 18 трилиона евро, Европа има мощта да налага глобални стандарти. Но във времена на трескава технологична промяна, климатична неотложност и геополитическо съревнование, опазването на Общия пазар такъв, какъвто го познаваме просто не е достатъчно. Може да изпълнява целите си само, ако го модернизираме, довършим и адаптираме към съвременните предизвикателства."

Очаква се търговското споразумение между Съединените щати и Европа да бъде ратифицирано от Европейския парламент на пленарната сесия от 15-ти до 18-ти юни.

