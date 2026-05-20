МОН публикува отговорите на матурата по български език
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към...
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането...
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът...
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Правилникът за работа на НС: Ограничаване на опозицията или повишаване на ефективността на законодателния процес

Християна Димитрова от Християна Димитрова
Чете се за: 02:12 мин.
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Повече от три часа продължават дебатите във временната комисия за начина на работа на Народното събрание. Призивите на опозицията са "Прогресивна България" да изтеглят предложенията си за промяна на правилника с мотивите, че отнемат правата им.

Александър Иванов, депутат от ГЕРБ-СДС: "Ограничаването на времето за задаване на въпроси, процедурните въпроси и всички ограничения, които предлагате в правилника, не връщат духа на парламентаризма, а напротив - превръщат Народното събрание в един гумен печат на управляващите."

Атанас Славов, депутат от "Демократична България": "Впечатлението, което се създава, е, че под знака за ефективност и експедитивност се цели двоен контрол. Ако заглушим гласа в парламента, означава да радикализираме гласовете, които така или иначе са опозиционни."

Стою Стоев, депутат от "Продължаваме Промяната": "Колкото и да се опитваме чрез правилник да ограничаваме времето за процедури и т.н., ако една парламентарна група реши да се държи деструктивно и да разваля парламентарния процес, ще може да го прави каквито и правила да имаме."

Петър Петров, депутат от "Възраждане": "Предложените от групата на Румен Радев промени противоречат на Конституцията, на принципа на правовата държава, на принципа на това, че България е държава с парламентарно управление, на принципа по чл. 62 за парламентарен контрол върху изпълнителната власт."

Антон Кутев, депутат от "Прогресивна България": "Нашата цел е да не се занимава парламентът с кухи неща, да не правим спорове и разговори, които нямат смисъл, да не изпадаме в дребнотемие, да се съсредоточим върху това как се правят законопроекти и те да се правят и да минават наистина бързо и смислено. Да можем да направим повече от 5 законопроекта на седмица."

#по законите #цели се по-ефективна работа #на опозицията #ограничена ли е работата #правилникът за работа #правилник на НС

Мартин Димитров: Изслушванията на министри не могат да бъдат специална точка
