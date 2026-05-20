Правилникът за работа на НС: Ограничаване на опозицията или повишаване на ефективността на законодателния процес

Повече от три часа продължават дебатите във временната комисия за начина на работа на Народното събрание. Призивите на опозицията са "Прогресивна България" да изтеглят предложенията си за промяна на правилника с мотивите, че отнемат правата им.

Александър Иванов, депутат от ГЕРБ-СДС: "Ограничаването на времето за задаване на въпроси, процедурните въпроси и всички ограничения, които предлагате в правилника, не връщат духа на парламентаризма, а напротив - превръщат Народното събрание в един гумен печат на управляващите."

Атанас Славов, депутат от "Демократична България": "Впечатлението, което се създава, е, че под знака за ефективност и експедитивност се цели двоен контрол. Ако заглушим гласа в парламента, означава да радикализираме гласовете, които така или иначе са опозиционни."

Стою Стоев, депутат от "Продължаваме Промяната": "Колкото и да се опитваме чрез правилник да ограничаваме времето за процедури и т.н., ако една парламентарна група реши да се държи деструктивно и да разваля парламентарния процес, ще може да го прави каквито и правила да имаме."

Петър Петров, депутат от "Възраждане": "Предложените от групата на Румен Радев промени противоречат на Конституцията, на принципа на правовата държава, на принципа на това, че България е държава с парламентарно управление, на принципа по чл. 62 за парламентарен контрол върху изпълнителната власт."