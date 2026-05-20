Румен Радев: Няма да има масови уволнения преди да е извършен предварителен преглед на структурите

Два са важните разговори, проведени от министър-председателя Румен Радев с американската администрация. Първият с министъра на войната Пийт Хексет, вторият с президента Доналд Тръмп. Поводът — самолетите-цистерни на американските военновъздушни сили, разположени на летище „Васил Левски“. Разрешението за тяхното пребиваване, дадено от кабинета Желязков, изтича в края на май. САЩ са наш стратегически партньор, подчерта Радев и изрази очакване, че американската страна ще поиска удължаване на престоя на самолетите на столичното летище. Именно това е бил поводът да разговаря с президента Тръмп за визите.



Румен Радев – министър-председател: „В разговора си с американския президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.“

Към МС се формира съвет за административна реформа с председател вицепремиерът Гълъб Донев, обяви още министър-председателят. Двете му основни цели ще бъдат повишаване на ефективността и свиване на разходите.

Румен Радев – министър-председател: „Искам и ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране, преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване това кои функции се дублират между органи, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани.“

Румен Радев – министър-председател: "Подходите, от които ще се ръководим в тази реформа, са ясни. Това е сливане на агенции и дирекции с припокриващи се отговорности, трансформиране на агенции в дирекции към ресорните министерства, отпадане и премахване на излишни междинни звена, съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане."

Министерският съвет създава и междуведомствен организационен комитет за домакинството на Евровизия, който ще бъде оглавен от вицепремиера Иво Христов. В структурата ще участват и ресорните министерства.

Румен Радев – министър-председател: „Този успех надхвърля далеч измеренията на музикалното изкуство. И от нас зависи да се възползваме максимално от него.“

За координация на всички въпроси още тази седмица DARA, екипът ѝ и ръководството на БНТ ще бъдат поканени на среща.