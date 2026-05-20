БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МОН публикува отговорите на матурата по български език
Чете се за: 01:17 мин.
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към...
Чете се за: 03:30 мин.
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането...
Чете се за: 03:27 мин.
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът...
Чете се за: 04:12 мин.
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Румен Радев: Няма да има масови уволнения преди да е извършен предварителен преглед на структурите

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Запази

Подходите, от които ще се ръководим са ясни - сливане на агенции и дирекции с припокриващи се отговорности, заяви премиерът

Слушай новината

Два са важните разговори, проведени от министър-председателя Румен Радев с американската администрация. Първият с министъра на войната Пийт Хексет, вторият с президента Доналд Тръмп. Поводът — самолетите-цистерни на американските военновъздушни сили, разположени на летище „Васил Левски“. Разрешението за тяхното пребиваване, дадено от кабинета Желязков, изтича в края на май. САЩ са наш стратегически партньор, подчерта Радев и изрази очакване, че американската страна ще поиска удължаване на престоя на самолетите на столичното летище. Именно това е бил поводът да разговаря с президента Тръмп за визите.


Румен Радев – министър-председател: „В разговора си с американския президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.“

Към МС се формира съвет за административна реформа с председател вицепремиерът Гълъб Донев, обяви още министър-председателят. Двете му основни цели ще бъдат повишаване на ефективността и свиване на разходите.

Румен Радев – министър-председател: „Искам и ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране, преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване това кои функции се дублират между органи, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани.“

Румен Радев – министър-председател: "Подходите, от които ще се ръководим в тази реформа, са ясни. Това е сливане на агенции и дирекции с припокриващи се отговорности, трансформиране на агенции в дирекции към ресорните министерства, отпадане и премахване на излишни междинни звена, съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане."

За целта ще се сливат агенции и дирекции с припокриващи се функции, ще се премахват излишните междинни звена, ще се съкращават незаети щатни бройки, а пенсионерите в администрацията няма да бъдат замествани.

Министерският съвет създава и междуведомствен организационен комитет за домакинството на Евровизия, който ще бъде оглавен от вицепремиера Иво Христов. В структурата ще участват и ресорните министерства.

Румен Радев – министър-председател: „Този успех надхвърля далеч измеренията на музикалното изкуство. И от нас зависи да се възползваме максимално от него.“

За координация на всички въпроси още тази седмица DARA, екипът ѝ и ръководството на БНТ ще бъдат поканени на среща.

#"Евровизия 2027" #премиерът Румен Радев #Доналд Тръмп президент #визи #държавна администрация

Последвайте ни

ТОП 24

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература
2
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и...
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха BANGARANGA PARTY
3
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха...
Водещият на „Панорама“ Бойко Василев беше отличен с наградата „Златно перо“
4
Водещият на „Панорама“ Бойко Василев беше отличен с...
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази година?
5
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази...
В "Референдум": Какво донесе победата на DARA на "Евровизия"?
6
В "Референдум": Какво донесе победата на DARA на...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Политика

Държавните предприятия и дружества внасят 100% от печалбата си до 29 май 2026 г.
Държавните предприятия и дружества внасят 100% от печалбата си до 29 май 2026 г.
Депутатите гласуваха България да стане част от Европейския механизъм за стабилност Депутатите гласуваха България да стане част от Европейския механизъм за стабилност
Чете се за: 04:02 мин.
Третокласници от столичното 100 ОУ на посещение в президентството Третокласници от столичното 100 ОУ на посещение в президентството
Чете се за: 01:15 мин.
Правосъдният министър иска освобождаването на шефа на Агенцията по вписванията заради фрапиращи практики и петцифрени бонуси Правосъдният министър иска освобождаването на шефа на Агенцията по вписванията заради фрапиращи практики и петцифрени бонуси
Чете се за: 04:30 мин.
Назначиха нови заместник-министри в четири ведомства Назначиха нови заместник-министри в четири ведомства
Чете се за: 00:37 мин.
Продължава спорът между управляващи и опозиция за промените в правилника на депутатите Продължава спорът между управляващи и опозиция за промените в правилника на депутатите
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

МОН публикува отговорите на матурата по български език
МОН публикува отговорите на матурата по български език
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Изплащането на пенсиите няма да се бави заради почивни дни Изплащането на пенсиите няма да се бави заради почивни дни
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Правосъдният министър иска освобождаването на шефа на Агенцията по вписванията заради фрапиращи практики и петцифрени бонуси Правосъдният министър иска освобождаването на шефа на Агенцията по вписванията заради фрапиращи практики и петцифрени бонуси
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Вицепремиерът Иво Христов оглавява подготовката за "Евровизия...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си"...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Андрей Новаков: Предвидено е България да получи с 2 милиарда евро...
Чете се за: 12:45 мин.
Европа
Отношенията Китай - Русия: Си Дзинпин и Владимир Путин обсъждат...
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ