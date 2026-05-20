Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към...
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането...
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът...
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Депутатите гласуваха България да стане част от Европейския механизъм за стабилност

Депутатите гласуваха България да стане част от Европейския механизъм за стабилност
Парламентът ратифицира на две четения в едно заседание Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност и приложенията към него. „За“ бяха 189 народни представители – „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС, ДПС, „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната“. Против бяха 10 депутати – ПГ „Възраждане“. Със законопроекта се цели България да се присъедини към Европейския механизъм за стабилност, се посочва в мотивите. Договорът за създаване на Европейския механизъм за стабилност предвижда всички държави членки на еврозоната да станат членове на Механизма след влизането в сила на Решението на Съвета на Европейския съюз за приемане на еврото на съответната държава, се отбелязва в доклада на временната бюджетна комисия.

Европейският механизъм за стабилност е създаден с цел осигуряване на допълнителна финансова стабилност в рамките на Европейския паричен съюз, посочи председателят на временната бюджета комисия Константин Проданов. Механизмът изпълнява тази цел като предоставя заеми, техническа помощ и експертиза на държави членки от еврозоната. Заемите са нисколихвени и с по-благоприятни условия от тези на международните финансови институции, като се предоставят под условие държавите да провеждат реформи и да водят благоразумна фискална политика. Европейският механизъм за стабилност се финансира, като набира средства чрез продажбата на облигации на финансовите пазари. Това е източникът на средствата, които той предоставя под формата на заеми на държавите-бенефициенти. Самият Механизъм разполага с общ уставен капитал, който в момента възлиза на 709 млрд. евро, като държавите членки внасят само част от него.

Уставният капитал на Механизма след присъединяването на България ще бъде 714,7 млрд. евро, от които реално внесен капитал - 81,7 млрд. евро. Тъй като БВП на глава от населението на България е под 75% от средното за ЕС, страната се ползва от временна корекция за период от 12 години, което води и до по-ниски вноски във внесения капитал на ЕМС. Вследствие на това началният внесен капитал на България е 603,21 млн. евро и ще бъде изплащан на пет равни годишни вноски от по 120,64 млн. евро. Срещу този начален внесен капитал България се записва за начален уставен капитал в ЕМС в размер на 5,28 млрд. евро. В следващите седем години не се предвиждат допълнителни плащания от България. След изтичане на периода на временна корекция през 2038 г. България ще извърши еднократно допълнително плащане от 388,69 млн. евро, с което общият уставен капитал на страната ще достигне 8,68 млрд. евро, от който внесен капитал 991,9 млн. евро.

Зам.-министърът на финансите Людмила Петкова разясни, че решенията за подпомагане на една държава във фалит се вземат с изричното съгласие на всички страни членки на Механизма, т.е. няма да може да се вземе нито едно решение без гласа на България. Решения при ускорена процедура се вземат с 85% от гласовете, разясни още тя. По думите на Петкова като част от механизма страната ни ще има достъп - в случай на остра нужда от средства, което ще донесе директни и индиректни икономически ползи.

