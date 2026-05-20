Назначиха нови заместник-министри в четири ведомства

Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени нови заместник-министри в четири министерства, съобщиха от правителствената пресслужба.

В Министерството на здравеопазването поста заместник-министър поемат Ивиан Бенишев и Петко Салчев.

За заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е назначена Десислава Георгиева, а Марина Василева е назначена за заместник-министър в Министерството на културата.

На длъжността заместник-министър на труда и социалната политика е назначена Лилия Петрова Стоянович.