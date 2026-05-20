Правосъдният министър иска освобождаването на шефа на Агенцията по вписванията заради фрапиращи практики и петцифрени бонуси

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Сигнали за нарушения в Агенцията по вписванията са били пренебрегвани с години, съобщи Николай Найденов

Правосъдният министър Николай Найденов обяви, че предлага освобождаването на председателя на Агенция по вписванията Даниела Митева заради драстични нарушения, административен хаос и данни за сериозни злоупотреби в институцията. Това обяви той на брифинг след заседанието на Министерския съвет.

"Поемайки поста на министър на правосъдието, го направих със съзнанието, че всички служители в министерството и неговите структури следва да схващат работата си като служба", заяви Найденов.

По думите му още в първите дни на поста е изискал всички доклади от инспектората, вътрешния одит и други институции, за да установи реалното състояние на ведомството. Най-сериозните проблеми според него са установени именно в Агенцията по вписванията.

"Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години", каза Найденов.

Той подчерта, че Агенцията е стратегическа структура, която обработва регистрацията на фирми, неправителствени организации, държавни институции, имоти и особени залози, както и огромен обем лични данни на граждани и бизнес.

Сред установените проблеми министърът изброи тежък кадрови дефицит и липса на ключови административни позиции:

"Над 70% от щатните бройки в общата администрация са празни. Няма главен секретар, няма назначени заместник-директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информацията."

Според него финансовото управление в Агенцията е било в безпорядък, а активите са осчетоводявани неправилно. Констатирани са и трайни слабости при обществените поръчки и планирането на разходите. Министърът акцентира и върху неизпълненото задължение за въвеждане на регистъра по несъстоятелност, въпреки че министерството е осигурило необходимите условия.

Особено тревожни по думите му са данните за изхвърлени документи с лични данни и вътрешна служебна кореспонденция.

"Моята работа е да сезирам компетентните органи, за да кажат дали това е било небрежност или нещо повече", заяви правосъдният министър.

Найденов поясни, че сигнали за нарушенията са постъпвали още през 2024 и 2025 година, а инспекторатът и вътрешният одит са установили нарушенията в официални проверки. По думите му обаче проверяващите са били възпрепятствани от ръководството на Агенцията.

"Проверяващите са били съзнателно възпрепятствани от изпълнителния директор чрез забавяне на предоставяне на данни, предоставяне на непълна или невярна информация и липса на елементарно взаимодействие".

Министърът разкри, че в официален доклад е било препоръчано незабавно освобождаване на изпълнителния директор и сезиране на Софийска градска прокуратура, но тези препоръки не са били изпълнени.

Въпреки това, по думите му, ръководството е получавало високи оценки и значителни бонуси.

"Изпълнителният директор е получавал тримесечни оценки за своята работа, чието словесно изражение се състои в "изключително изпълнение" или "много добро изпълнение", зад което стоят получаването на понякога петцифрени бонуси в лева. Не знам защо се е случило това, но резултатите са факти. Бих искал ясно да заявя, че тази практика приключва", каза министърът.

В обръщение към служителите на Агенцията той заяви подкрепа за "почтените служители", които по думите му са работили в среда на "административен хаос и обиди" и са били принуждавани да подписват подписки в защита на ръководството.

В заключение Николай Найденов съобщи, че е предоставил доклад с констатациите на премиера и официално е предложил освобождаването на Даниела Митева като изпълнителен директор на Агенцията по вписванията.

"Всички препоръки, дадени в одитните доклади, ще бъдат изпълнени, включително чрез сезиране на компетентните органи."

#Николай Найденов #Агенция по вписванията #правосъден министър

