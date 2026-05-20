НСА събра стотици бъдещи студенти в Деня на отворените врати

Олимпийските шампионки Стойка Кръстева и Тереза Маринова вдъхновиха младите с лични истории и поглед към развитието на спорта и образованието

Над 400 ученици и кандидат-студенти от цялата страна посетиха Национална спортна академия Васил Левски по време на традиционния Ден на отворените врати. В препълнената аула „Максима“ ръководството на висшето училище представи възможностите за обучение, развитие и реализация пред бъдещите възпитаници на Академията.

Събитието премина с богата програма, включваща презентации на специалностите, обиколка на модернизираната учебно-спортна база и демонстрации в различни дисциплини. Участниците имаха възможност да се запознаят и с историята на българския спорт чрез експозицията в Образователния и олимпийски център.

Сред специалните гости бяха олимпийските шампионки и преподаватели в НСА Стойка Кръстева и Тереза Маринова, които споделиха своя опит пред камерата на БНТ.

"НСА е логичното продължение на развитие на хора, които се занимават със спорт – да могат да се развиват като елитни спортисти, а отделно с това да върви тяхното обучение за бъдещи треньори. За да могат да бъдат подготвени и след края на кариерата си“, заяви Кръстева.

Тя подчерта и значението на научната подготовка.

"В НСА, учейки за треньор, след втората година студентите могат да запишат втора специалност. На мен лично Академията ми помогна да разбера тренировъчния процес и как функционира тялото.“

От своя страна Тереза Маринова акцентира върху ролята на образованието и конкретно НСА в съвременния спорт.

"НСА предоставя изключително добро образование – както за треньори, така и в областта на кинезитерапията. Големите спортни постижения днес до голяма степен се дължат на науката и ние държим тя да върви паралелно с практиката. НСА е моето семейство. Тя отвори вратата на моето развитие след края на спортната ми кариера.“, подчерта развълнуваната бивша лекоатлетка.

Денят на отворените врати предложи и състезателни игри с награди, които създадоха допълнителна емоция за посетителите. Отличени бяха ученици с най-вдъхновяващи послания за ролята на образованието в спорта.

Националната спортна академия остава единственото специализирано висше училище у нас в областта на спорта, физическото възпитание и кинезитерапията, като продължава да развива както учебната, така и научната си дейност в синхрон със съвременните тенденции.

Стойка Кръстева: НСА е логичният избор на хората, които се занимават със спорт
Тереза Маринова: НСА отвори вратата на моето развитие след кариерата ми
#Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА) #ден на отворените врати

