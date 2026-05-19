Безапалационна етапна победа за Филипо Гана (Гледайте най-интересното тук)

Италианецът премина 42-километровата дистанция от Виареджо до Маса в коронната си дисциплина за 45 минути и 53 секунди.

Филипо Гана от тима на Инеос спечели десетия етап от Джиро д‘Италия. Италианецът премина 42-километровата дистанция от Виареджо до Маса в коронната си дисциплина за 45 минути и 53 секунди и не остави абсолютно никакви шансове на конкурентите си дори да си помислят, че могат да се доближат до него.

Още от старта във Виареджо Гана потегли изключително мощно и задмина серия от колоездачи, стартирали в минутите преди него. На финала в Маса той отбеляза 40-ата си победа в своята кариера в шосейното колоездене и 32-ра в старт по часовник. За италианеца това е и осма етапна победа в кариерата му в Джирото.

Втори на 1:54 минути финишира неговият съотборник в Инеос Таймен Аренсман. Нидерландецът изпревари с пет секунди французина Реми Каваня (Групама-ФДЖ), който зае третото място в етапа.

Четвърти на 2:04 минути от Гана приключи нидерландецът Сьорд Бакс от Пинарело, а пети и шести се наредиха съотборниците в тима на Лидл-Трек Дерек Джий-Уест и Макс Валшайд. Канадецът и германецът завършиха в рамките на една секунда, съответно на 2:16 и 2:17 минути зад победителя.

Лидерът в генералното класиране Афонсо Еулалио запази розовата фланелка, макар и авансът му да бе още съкратен. Състезателят от тима на Бахрейн-Викториъс завърши 41-ви на 4:57 минути зад Гана. Това позволи на Йонас Вингегор (Висма-Лийз а байк) да се доближи на само 27 секунди зад него в общото подреждане. Датчанинът завърши етапа на 13-о място, на точно три минути зад победителя.

Австриецът Феликс Гал (Декатлон) остана 33-ти днес на 4:22 минути от Гана, а австралиецът Джай Хиндли (Ред Бул-Бора-Хансгрое) приключи на 22-ро място с пасив от 3:31 минути.

В генералното класиране Еулалио води с 27 секунди пред Вингегор, 1:57 минути пред Аренсман и 2:24 минути пред Гал. Пети е австралиецът Бен О'Конър (Джайко-Алула) на 2:48 минути, който завърши на 11-о място днес.

В сряда за участниците в Обиколката на Италия предстоят 195 километра от Поркари до Киавари.

ГЛЕДАЙТЕ НАЙ-ВАЖНОТО ОТ ЕТАПА ВЪВ ВИДЕОТО!

#Джиро Д‘Италия #Джиро д’Италия 2026 #Филипо Гана

