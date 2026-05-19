София посреща победителката на „Евровизия“ DARA с грандиозно парти

София посреща DARA с грандиозно парти на площад „Княз Александър I“ след историческата победа на България на „Евровизия“. БНТ и Столична община канят всички на открито градско парти, с което заедно да отпразнуваме победата.

Програмата започва в 18:00 часа на площада, а БНТ ще излъчва шоуто на живо от 18:45 ч. Сигналът ще бъде подаван и към Европейския съюз за радио и телевизия, откъдето може да бъде използван в международния видеообмен.

На сцената първо ще има диджеи, които да подгреят публиката. Кулминацията на вечерта ще е моментът, когато на сцената ще излезе самата DARA, за да изпълни на живо за публиката триумфалната си песен „Bangaranga”.

На площада вече има червен килим – DARA се обърна към столичния кмет с шеговито искане да бъде посрещната по този начин. А от своя страна той обеща, че червения килим е задължителен и на летището и днес в центъра на София.

Пред БНТ Васил Терзиев заяви, че София не само ще бъде готова за „Евровизия 2027“, но и ще се справи чудесно. Така той отговори на всички други кметове, които в последните дни поискаха да са домакини на „Евровизия“ догодина.

По повод събитието полицията предприема засилени мерки за сигурност. Достъп до площада ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове. Няма да се допускат хора във видимо неадекватно или нетрезво състояние, както и носещи огнестрелно оръжие или опасни предмети.

Въведена е временна организация на движението: от 12:00 ч. се ограничава движението по бул. „Цар Освободител“, ул. „Аксаков“ и ул. „Георги Бенковски“; от 16:00 ч. се забранява влизането на превозни средства по бул. „Цар Освободител“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Г. С. Раковски“.