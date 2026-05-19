Как думата „бангаранга“ навлезе в българския език

Думата „бангаранга“ като настроение, като поздрав, като част от нещата, които чуваме около себе си, вече влезе в речника ни. Според експертите, вече се добавят и нови значения към думата, която иначе произлиза от ямайски и означава суматоха, бунт, шум и много други неща.

Това е дума тип ономатопея, което означава дума, която е изградена на базата на звукоподражание. Бангаранга заживява свой собствен живот в българския език, особено в интернет пространството. Дори се очаква да стане дума на годината.