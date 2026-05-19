Новините 19.05.2026 г.

Акценти за деня:

София посреща победителката на „Евровизия“ DARA с грандиозно парти

София посреща DARA с грандиозно парти на площад „Княз Александър I“ след историческата победа на България на „Евровизия“. БНТ и Столична община канят всички на открито градско парти, с което заедно да отпразнуваме победата. Програмата започва в 18:00 часа на площада, а БНТ ще излъчва шоуто на живо от 18:45 ч.

Как думата „бангаранга“ навлезе в българския език

Думата „бангаранга“ като настроение, като поздрав, като част от нещата, които чуваме около себе си, вече влезе в речника ни. Според експертите, вече се добавят и нови значения към думата, която иначе произлиза от ямайски и означава суматоха, бунт, шум и много други неща.

Телевизионни водещи в Кипър с танц в стил „Бангаранга“

Манията по „Бангаранга“ продължи да завладява все повече хора. Водещите на програма „Паме Пареа“ по кипърския телевизорен канал Омега влязоха в ритъма и изиграха хореография в стила на „Бангаранга“ на живо в ефир.

СПОРТ

Локомотив поиска смяна на главния съдия преди финала на Купата на България

Ден преди финала за Купата на България Локомотив (Пловдив) поискаха смяна на главния съдия Мариян Гребенчарски за срещата с ЦСКА. В официалната си позиция „черно-белите“ посочват като повод факта, че в социалните мрежи се са появили публични данни и информации, които пораждат съмнение, че реферът има симпатии към столичният тим.

Манчестър Сити се разделя с Хосеп Гуардиола

Легендарният мениджър Хосеп Гуардиола и Манчестър Сити ще се разделят в края на сезона, категорични са английските медии. За 10 години в клуба испанският специалист спечели 20 трофея, а последният му мач ще бъде в неделя срещу Астън Вила.

Неймар ще играе за Бразилия на Мондиала

Неймар ще бъде част от националния отбор на Бразилия за Световното първенство което ще се проведе в Мексико, САЩ и Канада. Това стана факт по време на официалното събитие, на което Карло Анчелоти обяви окончателния състав на тима.

Ден на отворените врати в НСА

Националната спортна академия „Васил Левски“ за поредна година бе домакин на Ден на отворените врати. Ръководството запозна стотици бъдещи студенти от цялата страна с учебния процес.