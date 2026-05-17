Светът говори за DARA след историческата победа на „Евровизия“

След победата на DARA на Евровизия 2026 световните медии също обърнаха внимание на българската звезда и нейния хит „Bangaranga“.

BBC отбелязва, че DARA не е била сред големите фаворити преди конкурса, но е впечатлила Европа с енергично изпълнение, сложна хореография и запомнящ се припев. Медията подчертава, че това е първата победа на България в историята на „Евровизия“.

Според Associated Press певицата е спечелила публиката със заразителен ритъм и силно сценично присъствие.

Френската телевизия BFM TV отбелязва, че сочените за фаворити Финландия и Австралия не са успели да стигнат до върха.

А Sky News дори коментира:

„Ще танцуваме Bangaranga още дълго време. Благодарим ти, България!“

NBC описва победата като историческа изненада и пише, че DARA е получила едни от най-силните аплодисменти по време на шоуто във Виена.