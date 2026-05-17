SpaceX изпрати нов товарен кораб към Международната космическа станция

Ракетата носител "Фолкън 9" излетя от Кейп Канаверал във Флорида. Мисията е част от програмата за снабдяване на космическата станция и е 34-тата подобна мисия на SpaceX.

Корабът „Карго Драгън“ превозва близо 2,9 тона оборудване и материали за научни експерименти. Сред тях има изследвания за това как микрогравитацията влияе на бактериите и как се движат малки частици в условия на безтегловност.

„Карго Драгън“ няма екипаж и трябва самостоятелно да се скачи с космическата станция. Това се очаква да стане утре около 14:00 часа българско време.

Изстрелването беше отложено няколко пъти заради лошо време, преди мисията успешно да започне.