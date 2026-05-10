Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ

Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ. Най-сериозен е проблемът в малките населени места, където освен лекари, липсват и подходящи условия. Част от решението е изграждането на 100 модерни амбулатории в 43 общини.

Година след ковид пандемията най-голямото село в община Тутракан остава без лекар. Така близо 2000 души от Нова Черна са принудени да пътуват до най-близкия град, за да имат достъп до медицинска помощ и лекарства.

Ревасие Капуджи: „Лекуваме се вкъщи!“

Нешевер Салим: „Личният лекар е в Тутракан и трябва там да ходим. Много се чака!“

Освен време, хората губят и пари, тъй като с разходите за път лекарствата излизат двойно по-скъпо.

Ревасие Капуджи: „Даже сега съм болна, аз трябва да отида в Тутракан. Макар че хапчето струва 5 евро, ние трябва да дадем 15–20.“

Вярка Панайотова: „За един аналгин трябва да отидем чак в Тутракан. Един аналгин струва още две кутийки да вземеш.“

Мечтата на местните за лекар в селото ще се реализира през лятото. За целта започва и дългоочакваният ремонт на лекарския кабинет.

Нехат Юсмен, кмет на село Нова Черна: „Мястото е удобно, това е бивш здравен пункт, така че е предвидена женска консултация, детска консултация. Голямо улеснение за хората.“

Д-р Димитър Стефанов, кмет на община Тутракан: „С настилки, ел. инсталация, ВиК инсталация, дограма, така че помещенията ще бъдат приведени в приличен вид.Хората могат да разчитат на първичен преглед, различни медицински манипулации като мерене на кръвно, температура, поставяне на различни лекарства и съответно насочване при по-сложен случай към специалисти.“

Освен в Нова Черна, нов лекарски кабинет ще отвори врати до няколко месеца и в село Белица. Общо 100 амбулатории в 43 общини ще бъдат изградени и оборудвани със съвременна медицинска техника у нас. Всяка една ще струва 43 хиляди евро, осигурени по европейска програма.

Аптеките обаче в малките населени места остават мираж.

