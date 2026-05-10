Валежи в Източна България, в София до 22°

Днес в Източна България, а след обяд и в Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°, в София - около 9°. Максималните температури ще са между 20° и 25°, в София - около 22°.

Над Черноморието облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб северозападен, след пладне изток-югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 23°.

В планините облачността преди пладне ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна и главно в Родопите ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 8°.

В началото на новата седмица температурите ще се повишат. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност; остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Във вторник вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще започне да нахлува сравнително студен въздух. В сряда ще бъде ветровито, сутринта ще духа умерен и силен северозападен вятър, постепенно през втората половина от деня ще отслабне.

Дневните температури ще са с 5 - 6 градуса по-ниски. Облачността ще е променлива, валежите ще са на малко места, вероятността за гръмотевици е по-малка.