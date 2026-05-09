Шест потвърдени случая на хантавирус на нидерландския круизен кораб

Вече има 6 потвърдени случая на хантавирус на нидерландския круизен кораб. Предстои евакуация на заразените до страните им от испанския остров Тенерифе.

Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус пристигна в Испания, за да наблюдава слизането на пътниците от кораба. Очаква се това да стане утре.

Няколко европейски държави, сред които Германия, Франция и Белгия ще изпратят самолети за репатриране на своите граждани. Пътниците ще напуснат кораба, чак когато самолетите са готови за излитане - не по-рано.