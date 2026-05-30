Мартин Захариев за "Евровизия": Ще направим истинска фиеста

Икономическият принос от домакинството на България на "Евровизия", измерен в пари ще е едно към пет по отношение на вложените средства. България има капацитет да организира събитието. Това заяви заместник-председателят на Националния борд по туризъм Мартин Захариев в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

Мартин Захариев, зам.-председател на Националния борд по туризъм: "DARA направи най-големия пробив в българската поп културна музика за всички времена. Aбсолютно взе на абордаж световните музикални класации извън това, което ще се случи догодина. Ние имаме целия капацитет - технологичен, логистичен, леглова база, гостоприемство, прекрасни храни, вина. Nие ще направим истинска фиеста, Европа ще говори за България, "Eвровизия" като новата дестинация на този континент." Вижте цялото интервю с Мартин Захариев във видеото.