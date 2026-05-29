В държавните домове за стари хора има недостиг на места. Как се справят в Кочериново?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Малинова
В държавните домове за стари хора в България от години има недостиг на места. Почти всеки е чувал история за това как се чака с месеци, дори и повече, за да настаниш близкия си в подходящо заведение. В област Благоевград такива домове има в три населени места. В област Кюстендил пък е само един – този в град Кочериново. Как живеят възрастните хора там и колко време чакат за настаняване?

Поддържан парк, светли стаи и грижовен персонал. Така видяхме ние домът в Кочериново. Пълен е. И има списък чакащи. Така е на много места в страната. Общо 82 са домовете за възрастни хора, които са на държавна издръжка. Местата в тях са 5600. Заетите са малко над 4000. Но чакащи има. Обяснението – хората искат да бъдат настанени в близост до родните си къщи и близките си. За повечето от тях е от изключителна важност в дома да работят и медицински специалисти. В Кочериново, където живеят 49 възрастни, е точно така. И съответно – чакащи има.

Елена Игнатова, директор на Дом за стари хора „Св. Иван Рилски“ в гр. Кочериново: „Може би имаме 17 чакащи, но всички са трудноподвижни. На легло, като новата база, която е направена материална, имаме 12 лежащи. Болнични легла, които са заети и затова не можем да приемаме повече трудноподвижни потребители, а изцяло потребителите, които кандидатстват за ползване на услугата, са лежащи“.

Възрастните в дома в Кочериново са благодарни за грижите, които персоналът полага.

Марика Тасева: „Тук бех на легло горе. Не можех известно време да ставам. И Ането, къде е тук Ане. Она ме възстанови. Първо на проходилка, после дветояжки. И сега вече си ходим без нищо.“

В Дома за възрастни хора има кабинет по рехабилитация и кабинет по трудотерапия.

Как минават дни в дома ни разказва Румяна Петрова. Тя вече година и половина живее тук.

Румяна Петрова: „Дойдох при нея. Обаче тя е много заета и реших да дойда в старческия дом. Тук се чувствам добре. Персоналът е много любезен. Да не говорим за храната, която е толкова хубава и разнообразна. И всичко е много хубаво в този дом. Имаме много хубав парк, голям парк, в който се разхождам. Домуващите в старческия дом са любезни, внимателни хора.“

„Приятно ми е да гледам българската телевизия. Програма 1 е много разнообразна станала. Стана много хубава програма. И съм доволна от телевизията. И дават български филми. И въобще много хубави предавания… Марияна Викилска е много приятна жена. Аз съм я гледала от младите години и съм възхитена от нейната ерудираност и умения да разговаря по телевизията… Поздравявам те, Марияна. Пожелавам ти крепко здраве и много творчески успехи. Пожелавам ти още: много любов!“

За „гостите“ на този дом за възрастни очевидно са полагани необходимите грижи. А в цялата страна в тези институции се правят постоянни проверки. За да бъде държавата сигурна, че качеството на услугите е на нужното ниво. А близките да са убедени, че за възрастните хора има достоен живот.

