ГДБОП провежда спецакция срещу група за международен наркотрафик

Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" провежда спецоперация срещу група за международен наркотрафик и наркоразпространение на територията на област Благоевград и област Кюстендил, съобщиха от дирекцията.

В хода ѝ е арестуван мъж, идентифициран като куриер на групата. Той е задържан непосредствено преди "Кулата", малко след 3.00 часа тази сутрин, при опит да изнесе над половин килограм наркотично вещество (бруто тегло 0,530 кг), което на направен полеви тест е реагирало на хероин.

Акцията се реализира под надзора на Окръжна прокуратура - Благоевград по образувано досъдебно производство срещу престъпна група за международен трафик на наркотични вещества - предимно кокаин и хероин, от България към Гърция, както и разпространение на наркотични вещества в двете области.

Установено е, че лидерът на престъпната група осъществява контрол на дейността ѝ от ареста в Благоевград. Към момента той, както и член на организацията, изтърпяват присъда за друго престъпление.

По делото са извършени разпити на свидетели, изискана е информация от мобилни оператори по законоустановения ред, събрани са и доказателства относно местоположението и имотите, ползвани от лицата, чиято дейност е предмет на разследване. Извършени са лични обиски и претърсвания на адреси и автомобили.