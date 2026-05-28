Задържан е мъж, опитал да запали наркодепо в Бургас

Полицията пресече канал за разпространение на наркотици към курортите по Южното Черноморие. Разкрито е депо за дрога в района на Бургас, откъдето са били снабдявани улични дилъри. Вътре са открити няколко вида наркотици на стойност около 250 хил. евро. Задържан е 39-годишен мъж, който е опитал да прикрие наркодепото с палеж.

Депото за наркотици се намира в постройка на труднодостъпен терен в покрайнините на бургаския кв. Черно море. За него отговарял 39-годишен мъж.

Комисар Денислав Киров, зам.- директор на ОД на МВР – Бургас: „Говорим за лице, извършващо този тип престъпна дейност на по-високо ниво в йерархията, съответно той работи с определена мрежа дилъри на улично ниво“.

След като пристигнала полицията, мъжът се заключил в постройката и опитал да запали както стоката, така и себе си. Бързата намеса на спец частите предотвратила палежа. Мъжът е задържан, а в депото са открити 4 вида висококачествени наркотици.

Комисар Иван Малинов, началник отдел "Криминална полиция" – Бургас: „Марихуана – около 10 кг в големи пакети, разфасовки по 1 кг. Намерени са, освен това, около 2 кг т. нар. наркотично вещество – кристали. Това е форма на метамфетамин, изключително коварен наркотик. Намерени са 260 гр. кокаин и „друсан чай“.

Георги Чинев, ръководител на Окръжна прокуратура Бургас: „Стойността на наркотичните вещества, по цени на свободния пазар възлиза на около 250 хил. евро.“

Задържаният е с богато криминално досие.

Мануел Манев, наблюдаващ прокурор по делото: „Деянието е извършено в изпитателния срок на други присъди също за разпространение на наркотични вещества.“

Ако бъде признат за виновен, 39-годишният мъж може да получи до 15 г. затвор, като ще трябва да изтърпи и предходните си присъди.

