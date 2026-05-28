Въпреки протестите: СОС разреши строежа на 75-метровата сграда в "Младост"

Столичният общински съвет одобри изграждането на 75-метрова сграда в квартал "Младост" на бул. "Александър Малинов", до метростанция "Александър Теодоров - Балан". Това се случи на днешното заседание, след като кметът на София Васил Терзиев върна доклада за допълнително разглеждане заради недоволство от страна на гражданите.

И днешното заседание на местния парламент не премина без искри и страсти. Още преди започването му се чуха възгласи срещу кмета на район "Младост" с искане за оставка.

Кметът на район "Младост" Ивайло Кукурин от своя страна за пореден път защити тезата си, че изграждането на сградата ще развие района.

Ивайло Кукурин, кмет на район "Младост": "В тази зона да се реализира и културен дом, в тази зона са направени вече и много стъпки за изграждането на многофункционален спортен център с басейн, със спортно игрище, три нива на подземни гаражи, това са минимум 600 паркоместа, от тях общината ще получи около 200."

Върнатият доклад за преразглеждане на изграждането на 75-метрова сграда в "Младост" от Васил Терзиев предизвика и реакция в залата. Последва и гласуване, с 33 гласа "за" решението бе потвърдено.

Станислав Младенов, общински съветник от МК "БСП за България": "Това е една много добра сделка за община, тя ще получи 30% от тази сграда, като ще бъдат изградени много жилища, които ще бъдат предоставени на общината и те ще бъдат напълно обзаведени, финансовият еквивалент по някои оценки е около 40 - 45 млн. евро."

От "Спаси София", които гласуваха против, реагираха остро на решението.

Борис Бонев, общински съветник от "Спаси София": "Днес мнозинството на Общинския съвет зашлеви звучен шамар на младостчани и софиянци. Те са лоялни на бизнес интереси, лоялни са на 22-етажна корупция, лоялни са на 65 000 кв. метра разгърната застроена площ в един от най-застроените квартали в София."

Андрей Зографски, общински съветник от "Спаси София": "Аз лично се срамувам от кмет на 2 милиона град, който е сведен по собствена воля до безгласна буква."

От своя страна кметът Васил Терзиев заяви, че е направил всичко от правомощията си - върнал е доклада за ново обсъждане в СОС, а също така да се процедират различни устройствени планове за територията.

Васил Терзиев, кмет на София: "Това, което се случи в зала, беше от една страна липса на желание да се изговорят реалните проблеми, от другата беше много популизъм. Оттук нататък разговорът трябва да бъде дали може да се намали предвиденото застрояване там. С архитект Георгиев работим по това да се направи цялостно устройствено решение по всичките подобни имоти по бул. "Александър Малинов", това значи да се направят устройствени планове."

26 от общинските съветници гласуваха с "против".


