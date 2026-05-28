Разкриха депо за дрога в Бургас

На старта на лятото полицията пресече канал за разпространение на наркотици към курортите по Южното Черноморие. Разкрито е депо за дрога в района на Бургас, откъдето са били снабдявани улични дилъри.

Постройката се намира в покрайнините на бургаския кв. „Черно море“. На място е задържан 39-годишен мъж, който първоначално се заключил в помещението и опитал да го запали, за да прикрие незаконната дейност. Палежът е осуетен от полицията, а в депото са открити 4 вида висококачествени наркотици – марихуана, кристали, кокаин и друсан чай. Общата им стойност е близо 250 хил. евро.