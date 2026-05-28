След трагедията в Благоевград: Ученичка разказва, че достъпът до наркотици става все по-лесен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
След трагичния инцидент в Благоевград, при който след падане от петия етаж на блок момиче на 16 години загуби живота си, а неин връстник бе настанен с множество травми в Пирогов, институциите ще предприемат различни мерки. Те ще са насочени към превенция на употребата на наркотици от ученици и подрастващи.

Ученици също коментират темата. Според Карина Терзийска достъпът до наркотични вещества е лесен и често минава през познати и социална среда.

„Според мен достъпът до наркотични вещества е много лесен и става все по-лесен, особено ако ученикът е в подобна среда. Все някой познава някой, който ги разпространява“, разказа Карина Терзийска, ученичка в 11 клас.

По думите ѝ наркотиците могат да бъдат намерени и чрез онлайн комуникация и телефонни контакти.

„Освен това друг много лесен начин, за който съм чувала, е, че дрогата може да се поръча и по телефона. Тоест един телефонен разговор и едно съобщение делят съучениците ми от получаването на тези вещества“, каза още тя.

Терзийска уточни, че лично тя не познава свои приятели, които употребяват наркотични вещества, както и че нито тя, нито близкото ѝ обкръжение са получавали предложения за употреба.

Според нея темата не присъства достатъчно активно в училищната среда и разговорите по проблема са недостатъчни.

„За съжаление аз смятам, че тази тема не се засяга достатъчно, но все пак, ако някой има нужда, съм убедена, че учителите биха били отворени да изслушат учениците. Но според мен, ако някой от учениците ги употребява, за съжаление се притеснява или го крие, а пък другите, които вече са свикнали с това, си говорят помежду си, но някак си го приемат за нещо нормално и не го приемат за опасност да разговарят с някой друг по-възрастен от тях“, допълни Карина Терзийска.

Вчера емоционално обръщение бащата на загиналото момиче призова институциите за по-строги действия срещу разпространението на наркотици.

Общественият посредник на община Благоевград Злата Ризова заяви, че проблемът отдавна е видим, но обществото дълго време е отказвало да го признае.

„Войната отдавна е започнала. Просто ние се правим, че не съществува“, коментира тя.

По думите ѝ една от първите мерки трябва да бъде осигуряването на повече безопасни пространства за децата.

„Дори да успеем да отворим само училищните дворове през лятото, ще бъда много доволна“, заяви Ризова.

Психологът и педагог Елена Терзийска обърна внимание на сигналите, които родителите не бива да подценяват.

„Промяна в поведението, промяна дори в лицето на детето, сън, хранене. Много е важно да познаваме приятелите на детето, да знаем какво се случва в неговия телефон. Това е от изключителна важност и значение, защото децата в момента живеят в телефоните си“, обясни тя.

Според нея доверието между родители, учители и институции е ключово за справянето с проблема.

Вижте повече в прякото включване на Десислава Малинова.

