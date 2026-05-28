Нови удари на САЩ срещу Иран: Свалени са били дронове в Ормузкия проток

Диана Симеонова
Чете се за: 01:20 мин.
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Съединените щати са нанесли нови удари срещу Иран, съобщиха Асошиейтед Прес и Ройтерс като цитираха официални американски представители, пожелали анонимност.

Свалени са били четири ирански дрона, представляващи заплаха в Ормузкия проток. Ударен е бил и ирански контролен център в град Бандар Абас, в момента на изстрелването на пети дрон. По-късно Иран потвърди, че е изстрелял 4 дрона срещу кораби, които са се опитвали да преминат през Ормузкия проток без разрешение от силите за сигурност.

В отговор, иранската Революционна гвардия каза, че е атакувала американска военновъздушна база, без да уточни къде, докато Кувейт съобщи, че е бил атакуван с дронове и ракети.

Американският президент Доналд Тръмп каза на заседание на кабинета си късно снощи, че може да поднови ударите срещу Ислямската република. При каквото и да е споразумение, никоя държава няма да контролира Ормузкия проток, добави Тръмп.

