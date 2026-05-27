Доналд Тръмп: Възможно е да се върнем към ударите

Доналд Тръмп допусна възобновяване на ударите срещу Иран. Вашингтон все още не е удовлетворен от позицията на Техеран на преговорите.

Доналд Тръмп, президнт на САЩ: "Видяхте какво направихме с Венецуела. И се справяхме наистина също толкова добре с Иран. Иран е много решен, много искат да сключат сделка. Досега не са стигнали до нея. Не сме доволни. Но ще стане. Или това, или просто ще трябва да довършим работата. Ще видим какво ще се случи. Може би трябва да се върнем и да го довършим."