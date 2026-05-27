Бойни спортове в градината на Белия дом

За първи път ММА в градината на Белия дом – това предстои да се случи след две седмици. Официално поводът е 250-ата годишнина от обявяването на независимостта на Съединените щати, но бойната галавечер ще съвпадне с 80-ия рожден ден на Доналд Тръмп.

Изграждането на октагона на южната ливада на Белия дом вече започна. Там ще се проведат седем срещи по смесени бойни изкуства, включително и една за шампионска титла. Доналд Тръмп от години не крие афинитета си към бойните спортове – самият той е участвал в популярните телевизионни кеч мачове, а министъра на образованието Линда Макмеън е бивша кечистка.

Сега обаче в Белия дом ще се проведат не бутафорни, а истински срещи под егидата на престижната организация за смесени бойни изкуства UFC. 5000 ще са зрителите на място, а на специално изградена видеостена ще могат да гледат още 85 хиляди души.