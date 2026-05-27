ЗАПАЗЕНИ

Екоактивисти на протест пред ТЕЦ "Бобов дол"

від БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
Те настояват централата да работи само с един блок

След принудителното затваряне на един от блоковете на ТЕЦ "Бобов дол" – протест пред централата днес. Екоактивисти настояха централата да продължи да работи с един блок и да не бъде възстановявана работата на спрения. В общината пък се проведе среща между местни хора, синдикати и ръководството на ТЕЦ-а, от която хората си тръгнаха и заплашиха с нови протести.

Пред комините на централата екоактивисти от "Грийнпийс" – България разпънаха огромен надпис "Тoxic". Акцията се провежда седмица след като министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова принудително затвори един от блоковете на централата заради множество нарушения и сигнали за работата на съоръжението.

Десислава Микова, "Грийнпийс" – България: "Нашето настояване е тази мярка да бъде не временна, а постоянна. ТЕЦ "Бобов дол" от една седмица работи с един блок и наистина тази сутрин беше видима разликата със само седмица по-рано."

Хората в Големо село от години се оплакват от сажди и задушлива миризма. На среща в Община Бобов дол те настояха за конкретни мерки от страна на централата.

- Не искаме да затваряме централата, искаме да си направят инсталациите и да дишаме чист въздух.

- Когато духа или когато горят пластмасите, боклуците изобщо не можеш да отвориш прозореца понеже и задушлива миризма, имаше моменти като повече боклуци като се горят паднат киселинни дъждове, в цяло село се принудиха хората да слагат оранжерии.

От ТЕЦ-а отричат да има замърсяване и заявяват, че не са отчетени превишения на показателите. Допълват - в момента работи само трети блок на централата.

инж. Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на ТЕЦ "Бобов дол": "На втори блок е наложена принудителна административна мярка. В момента е спрян. Взели сме мерки по набелязани части, които да ремонтираме. Първи блок е в годишния планов ремонт, който ще продължи до края на септември."

Ако централата продължи да работи по този начин това застрашава енергийния микс, посочват от ТЕЦ "Бобов дол".

инж. Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на ТЕЦ "Бобов дол": "Това, според мен, застрашава националната сигурност. За мен не е удачно."

Ако мярката продължи по този начин ще се стигне и до съкращаване на хора в централата, предупреждават от ръководството.

Васил Васев, кмет на Големо село: "Искаме да се оправят нещата и да спрат да ни тровят."

От ръководството на ТЕЦ-а обещаха, че ще почистят и облагородят път в селото, а местните хора не останаха доволни от срещата и си тръгнаха, заплашвайки с нови протести.

