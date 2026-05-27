Помощи за пострадалите: Над 400 са засегнатите къщи от наводненията

Над 400 къщи в 10 населени места са засегнати от водното бедствие от последните дни. Социални работници са ги посетили, за да опишат щетите. Досега в дирекциите за соцално подпомагане във Великотърновско, Габровско и Ловешко са подадени 87 заявления за еднократна финасова помощ от държавата.

Размерът ѝ е до 1171 евро за покриване на жизненоважни нужди. Пострадалите могат да получат и до 1300 евро за нови домакински електроуреди и до 1550 евро за възстановаване на щети. Помощта се отпуска, когато засегнатият имот е основно жилище и е законно построен. В случай, че той е застрахован, социалните служби правят оценка каква да е помощта.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Когато има застраховка съвсем естествео, е че нашата помощ може да бъде насочена като допълваща. Да подкрепи първоначални спешни нужди. Социалната подкрепа в ниакъв случай няма за цел да покрие 100% загуби. Тя не може да има такава фунция. Не може априори да се каже ще се подкрепи или няма да се подкрепи, тъй като се изследват множество фактори.“





