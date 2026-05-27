До месец пускат мобилно приложение за цените на храните

До дни новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация ще пусне мобилно приложение за цените на храните.
В него всеки ще може да си направи кошница с продуктите, които иска да напазарува и ще може да провери в кой от магазините наоколо тези продукти са най-евтини. Приложението ще използва данните от съществуващия вече сайт „Колокострува.бг“. То ще изпраща и данни към малките търговци с най-търсените от потребителите стоки, за да се ориентират какво да зареждат и как да са по-конкурентни на пазара.
Тодор Колев, съветник по АI и дигиталната трансформация: „Целта е потребителите да разполагат със същата пълна картина на пазара, с която досега разполагаха само веригите. Този механизъм ще засили конкуренцията. Има изследване, че когато има такова сравнение на цените, този който е на първо място заема 80% от клиентите. Самите вериги няма да работят на тъмно и знаейки, че потребителите не виждат цените.“