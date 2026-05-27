До месец пускат мобилно приложение за цените на храните

До дни новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация ще пусне мобилно приложение за цените на храните.

В него всеки ще може да си направи кошница с продуктите, които иска да напазарува и ще може да провери в кой от магазините наоколо тези продукти са най-евтини. Приложението ще използва данните от съществуващия вече сайт „Колокострува.бг“. То ще изпраща и данни към малките търговци с най-търсените от потребителите стоки, за да се ориентират какво да зареждат и как да са по-конкурентни на пазара.