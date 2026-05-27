Освободиха задържания за трагедията в Благоевград студент
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на...
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

DARA е предложена за почетен гражданин на София

от БНТ , Източник: БГНЕС
DARA е предложена за почетен гражданин на София
Снимка: БТА
Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров предлага победителката в "Евровизия 2026" – DARA, да бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на София". Освен това, той предлага продуцентската компания "Вирджиния Рекърдс" да получи отличието "Почетен знак на Столичната община" за приноса си към успеха.

По думите на Цветомир Петров, признанието е напълно заслужено заради значимия принос на DARA и нейния екип към развитието на съвременната българска култура, музикалния живот и утвърждаването на международния авторитет на София и България. Той подчертава, че победата в "Евровизия" дава сериозна възможност столицата да бъде домакин на конкурса през 2027 година – събитие, което съвпада с 20-ата годишнина от присъединяването на страната ни към Европейския съюз.

Според него домакинството на "Евровизия" би донесло значителни ползи за София, включително приток на хиляди туристи и международни делегации, което ще подпомогне местния бизнес, хотелиерството и ресторантьорския сектор. Той отбелязва още, че инвестициите и модернизацията около подобно събитие биха оставили траен отпечатък върху градската среда, а милиони зрители по света ще имат възможност да се запознаят с културно-историческото наследство на българската столица.

Цветомир Петров допълва, че успехът е резултат от таланта, усилията и постоянството на DARA и затова отличието е символичен начин обществото да изрази своята признателност. Очаква се предложенията да бъдат разгледани на заседанието на Столичния общински съвет на 28 май.

#"Евровизия 2027" #DARA #"Евровизия 2026" #Цветомир Петров #почетен гражданин на София

