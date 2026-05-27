Комисар Светлин Лазаров: Изкуственият интелект върви ръка за ръка с киберпрестъпността

Обемът на киберпрестъпността за една година надхвърля 5,5 милиарда евро по данни за ЕС. В интервю за „Политико“ от Интерпол предупреждава, че изкуственият интелект дава на престъпниците нови неограничени възможности. В доклад на ФБР се посочва, че миналата година киберпрестъпници са източили рекордните над 20 милиарда долара от американците, което е 26% увеличение на финансовите загуби в сравнение с предходната година.

Изкуственият интелект все по-често се използва като инструмент в киберпрестъпността и значително улеснява създаването на измами и атаки. Това заяви комисар Светлин Лазаров от ГДБОП в студиото на „Светът и ние“. Според него развитието на технологиите позволява на извършителите да действат по-бързо и по-ефективно, без да са нужни задълбочени технически познания. Комисар Лазаров обясни, че една от най-честите практики е създаването на фишинг сайтове, имитиращи легитимни компании.

Комисар Светлин Лазаров, началник отдел „Дигитални анализи и киберразузнаване" в ГДБОП: „Последните години се забелязва, че изкуственият интелект върви ръка за ръка с киберпрестъпността, тъй като той позволява доста възможности и доста улеснява киберпрестъпниците при тяхното конструиране на една кибератака или киберизмама.“

Той допълни, че подобни сайтове могат да бъдат изработени за минути:

Комисар Светлин Лазаров, началник отдел „Дигитални анализи и киберразузнаване" в ГДБОП: „Просто използваме изкуственият интелект - направи ми сайт, който да прилича на този, копира всичко това и става в рамките на няколко минути.“

По думите му изкуственият интелект се използва и за анализ на потребителско поведение, включително навици за онлайн пазаруване.

Комисар Светлин Лазаров, началник отдел „Дигитални анализи и киберразузнаване" в ГДБОП: „Може да се попита изкуствения интелект на територията на България какво най-често купуват онлайн българските потребители. Или от кои сайтове най-често пазаруват?“

Комисарят подчерта, че жертвите на киберпрестъпления са различни групи и атаките са силно таргетирани.

Комисар Светлин Лазаров, началник отдел „Дигитални анализи и киберразузнаване" в ГДБОП: „Самите кибератаки са вече доста фрагментирани. Палитрата е доста голяма и е точно целенасочена. Има кибератаки за големи компании, има атаки за обикновения потребител и има атаки и за малки фирми.“

Лазаров обърна внимание и на опасностите при онлайн търговията и фишинг измамите:

Комисар Светлин Лазаров, началник отдел „Дигитални анализи и киберразузнаване" в ГДБОП: „Почти всяко едно пазаруване е риск, защото може да попаднем на изключително добре имитиращ сайт на легитимния. Тук, както споменах, въвеждаме си данните от банковата карта и немалка сума пари ни теглят от нашата сметка.“

Комисарят коментира и нарастващото използване на дипфейк технологии:

Комисар Светлин Лазаров, началник отдел „Дигитални анализи и киберразузнаване" в ГДБОП: „Вече българските потребители са свидетели на т.нар. видеодийпфейк. Тоест лицата на известни личности се преработват и започват да рекламират различни продукти, лечебни хапчета и така нататък.“

По думите му натискът върху службите за киберпрестъпност расте.

Комисар Светлин Лазаров, началник отдел „Дигитални анализи и киберразузнаване" в ГДБОП: „Надяваме се, разбира се, имаме нужда още от кадри, тъй като ежедневно между 70 и 100 сигнала от български граждани, жертви на киберпрестъпления, се входират при нас.“

В края на разговора комисар Лазаров призова гражданите да бъдат особено внимателни при предоставяне на лични данни онлайн.

Комисар Светлин Лазаров, началник отдел „Дигитални анализи и киберразузнаване" в ГДБОП: „Важно е за потребителите, когато посещават нещо в киберпространството, да бъдат много внимателни, когато им се поискат лични данни, данни от банкова карта или друга чувствителна информация.“

#киберразузнаване #Комисар Светлин Лазаров # ГДБОП # изкуствен интелект #престъпници

