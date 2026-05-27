Слънчево време в сряда, на места с превалявания и гръмотевици

Гръмотевични бури в Южна България днес, в почти цялата страна в четвъртък. Със слънчевото начало на деня, след обяд ще има райони с валежи и гръмотевична дейност. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София – около 29°, на морския бряг - между 25° и 28°. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северозапад, по Черноморието – от югоизток.

Утре със силен вятър от северозапад, в Източна България - от север-североизток, ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат в широки граници - от 23° в североизточните до 32° в крайните югозападни райони, на морския бряг - между 22° и 25°. В София – около 25°. На много места в страната ще има валежи и гръмотевици.

Предупреждение за значителни количества и опасност от градушки е обявено в районите около централните и източните части на Стара планина и Предбалкана. В Северозападна и Югозападна България се очакват опасни пориви на вятъра, със скорост до около 90 км/ч. По Черноморието вятърът ще е умерен, от север-североизток. И там ще има валежи и гръмотевици.

В планините духа силен северозападен вятър. На много места ще има валежи, гръмотевична дейност и условия и за градушки. В петък вятърът ще отслабне, но максималните температури щв цялата страна ще се понижат. Ще бъде слънчево, с повече облаци и изолирани превалявания в източните и планинските райони.

През следващите дни ще бъде предимно слънчево, а температурите ще се повишават. В неделя и понеделник, в часовете след обяд и до полунощ, отново ще има валежи, гръмотевици и условия за градушки, през първия ден главно в планинските и североизточните райони, а в първия ден от месец юни - в Западна и Централна България.